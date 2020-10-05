В Бресте вчера задержали около 30 участников акции протеста, большинство отправили в ИВС

Источник материала: Tut.by

В Бресте 4 октября были задержаны около 30 участников акции протеста, большинство помещено в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.



Фото: Петр Смольный

По его словам, после 14.30 сторонники перемен начали собираться в центре города: на улице Советской, набережной Франциска Скорины и в районе улицы Дзержинского. Люди колоннами от 100 до 200 человек шли по улицам, чтобы затем объединиться в общую колонну. Однако из-за задержаний сделать им это не удалось.

«Всех задержанных доставили в Ленинский РОВД. На данный момент мне известны фамилии 20 человек, которых поместили в изолятор временного содержания. Фамилии остальных уточняются, — дополнил Величкин. — Вчера силовики задержали двух представителей местных СМИ: главного редактора городского интернет-журнала „Бинокль“ Ксению Петрович и фотокорреспондента „Брестской газеты“ Олега Полищука. После 18.00 их отпустили из райотдела милиции. Примерно через час Полищука снова задержали. Его отпустили сегодня утром».