﻿ В Бресте вчера задержали около 30 участников акции протеста, большинство отправили в ИВС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте вчера задержали около 30 участников акции протеста, большинство отправили в ИВС

05.10.2020 14:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бресте 4 октября были задержаны около 30 участников акции протеста, большинство помещено в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин.


Фото: Петр Смольный

По его словам, после 14.30 сторонники перемен начали собираться в центре города: на улице Советской, набережной Франциска Скорины и в районе улицы Дзержинского. Люди колоннами от 100 до 200 человек шли по улицам, чтобы затем объединиться в общую колонну. Однако из-за задержаний сделать им это не удалось.
Марш и задержания. Как прошло очередное протестное воскресенье в Бресте

«Всех задержанных доставили в Ленинский РОВД. На данный момент мне известны фамилии 20 человек, которых поместили в изолятор временного содержания. Фамилии остальных уточняются, — дополнил Величкин. — Вчера силовики задержали двух представителей местных СМИ: главного редактора городского интернет-журнала „Бинокль“ Ксению Петрович и фотокорреспондента „Брестской газеты“ Олега Полищука. После 18.00 их отпустили из райотдела милиции. Примерно через час Полищука снова задержали. Его отпустили сегодня утром».

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Милиция оценила количество участников акций протеста в воскресенье. Угадайте, сколько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика