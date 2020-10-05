ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как идет строительство новой поликлиники в Ольшанке и когда ее сдадут

05.10.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно строят новую поликлинику — восьмую в городе. Специалисты говорят, что она станет одной из крупнейших в области. Как продвигается строительство, рассказали на ОНТ.


Новая поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену. Спроектирована как полноценный медицинский комплекс с новейшим оборудованием, отделениями для взрослых, детей, женской консультацией, дневным стационаром, электронной регистратурой.

«Рентген-оборудование, ультразвуковое, эндоскопическое, физио — все, что необходимо на первичном этапе, амбулаторно-поликлиническом уровне, все будет, — рассказал главный врач Гродненской центральной городской поликлиники Александр Романчук. — Там еще будет размещена станция скорой помощи. То есть приезд скорой помощи будет буквально за минуты.

Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют через 2 года. Сейчас возводят 4-й этаж одного из корпусов.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно строят новую поликлинику - восьмую в городе.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле милиционеры пришли домой к местному активисту Денису Кобрусеву. Он задержан, техника изъята
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.10.2020
Mir24.TV Belarus
05.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика