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Как идет строительство новой поликлиники в Ольшанке и когда ее сдадут
05.10.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно строят новую поликлинику — восьмую в городе. Специалисты говорят, что она станет одной из крупнейших в области. Как продвигается строительство,
Новая поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену. Спроектирована как полноценный медицинский комплекс с новейшим оборудованием, отделениями для взрослых, детей, женской консультацией, дневным стационаром, электронной регистратурой.
«Рентген-оборудование, ультразвуковое, эндоскопическое, физио — все, что необходимо на первичном этапе, амбулаторно-поликлиническом уровне, все будет, — рассказал главный врач Гродненской центральной городской поликлиники Александр Романчук. — Там еще будет размещена станция скорой помощи. То есть приезд скорой помощи будет буквально за минуты.
Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют через 2 года. Сейчас возводят 4-й этаж одного из корпусов.
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В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно строят новую поликлинику - восьмую в городе.
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