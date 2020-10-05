Как идет строительство новой поликлиники в Ольшанке и когда ее сдадут

Источник материала: Tut.by

В молодом микрорайоне Ольшанка в Гродно строят новую поликлинику — восьмую в городе. Специалисты говорят, что она станет одной из крупнейших в области. Как продвигается строительство, рассказали на ОНТ.





Новая поликлиника рассчитана на 650 посещений в смену. Спроектирована как полноценный медицинский комплекс с новейшим оборудованием, отделениями для взрослых, детей, женской консультацией, дневным стационаром, электронной регистратурой.

«Рентген-оборудование, ультразвуковое, эндоскопическое, физио — все, что необходимо на первичном этапе, амбулаторно-поликлиническом уровне, все будет, — рассказал главный врач Гродненской центральной городской поликлиники Александр Романчук. — Там еще будет размещена станция скорой помощи. То есть приезд скорой помощи будет буквально за минуты.

Сдать поликлинику в эксплуатацию планируют через 2 года. Сейчас возводят 4-й этаж одного из корпусов.