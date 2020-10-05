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В Гомеле милиционеры пришли домой к местному активисту Денису Кобрусеву. Он задержан, техника изъята

05.10.2020 15:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержали местного активиста и эколога Дениса Кобрусева. В его доме прошел обыск, технику изъяли, а Дениса забрали в РОВД. Об этом TUT.BY сообщила его супруга Светлана.


Денис Кобрусев

— Около часа дня муж позвонил, чтобы я возвращалась срочно с ребенком домой — мол, пришли с обыском. Дома были сотрудники милиции, омоновец и какие-то люди в штатском. Они забрали всю технику. А мужа увезли в Центральный РОВД.

По словам Светланы, супруга забрали «за призывы в телеграм-канале к проведению в Гомеле несанкционированных массовых мероприятий».

Известно также, что Кобрусев входил в состав Гомельского координационного совета, деятельность которого ныне приостановлена.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле задержали местного активиста Дениса Кобрусева. В его доме прошел обыск, технику изъяли, а Дениса забрали в РОВД, об этом TUT.BY сообщила его супруга Светлана.
 
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