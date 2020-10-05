Милиционер - жителю «Каскада»: «Было сообщение о пожаре - проедем в РУВД»

Источник материала: Tut.by

В жилой комплекс «Каскад» сегодня днем приезжали милиция, сотрудники МЧС с пожарными вышками и скорая. Местные сообщают: у двери квартиры, откуда натянут трос для флага, был небольшой пожар. Еще в квартиру пытались попасть неизвестные в черном. Потом к хозяевам пришли милиционеры и увезли их для «проверки инцидента».





Местный житель Дмитрий рассказал, что сегодня днем во двор приехали милиция, сотрудники МЧС на двух пожарных вышках и скорой. После этого пожарные и милиция зашли в 9 подъезд на Скрыганова, 4б.

— Когда пожарные раскатывали рукава, они сказали, что там у нас загорание на 18-м этаже, — говорит Дмитрий.

Одновременно в квартиру на 18-м этаже, из которой тянется трос для флага, пытались попасть неизвестные в черном и вскрыть дверь. Неизвестные ушли, зато в квартиру пришла милиция.

Хозяева квартиры Денис и Тася открыли милиции дверь, говорят местные жители.

На видео слышно, как милиционер говорит, что они приехали по вызову на пожар и просят проехать хозяев квартиры в РУВД, чтобы дать показания.

В квартире возгорания, по словам местных жителей не было, но на лестничной клетке лежал кусок тлеющей бумаги — она находилась примерно на расстоянии десяти метров.

После общения с милицией на лестничной клетке, Дмитрий и Тася поехали с сотрудниками в РУВД. Пока с ними связи нет.

Дмитрий объясняет, что флаг вывешен, ничего не нарушая, он не висит на фасаде, поэтому не нарушает закон и ни одного протокола по этому поводу не было составлено на жителей «Каскада».





Еще один житель дома на Скрыганова общался с соседями до того, как их увезли сотрудники милиции.

— Денис и Тася стояли на лестничной площадке, ни милиции, ни пожарных еще не было. Я спросил, что случилось. Денис был очень взбудоражен, он говорил, что неизвестные люди в черном старались попасть к ним в квартиру. Обычно хозяев этой квартиры нет дома — там ремонт, но в этот раз раз они были на месте и все слышали. По тому, что осталось на лестничной клетке, видно, что именно пожара не было, а кто-то пытался поджечь обычную «дымовуху». Задымление было, но небольшое.









Местные жители не знают, кто вызывал МЧС «на пожар» и называют все произошедшее провокацией.

— Когда приехали сотрудники милиции, их интересовали только Денис и Тася, из квартиры которых был вывешен флаг.

Жителей квартиры увезли в РУВД, а через какое-то время — отпустили.

TUT.BY обратился за комментариями по инциденту в МЧС Минска и в МВД.