Студенту БГУИР дали еще 15 суток - за шествие 1 сентября. Перед этим его осудили на 23 дня ареста

Источник материала: Tut.by

Дмитрий Мазуро учится на четвертом курсе БГУИРа. 28 сентября его осудили за участие в студенческой акции и неповиновение при задержании — за это студент получил 23 суток ареста, которые он отбывает в Жодино. Сегодня, 5 октября, Дмитрия опять судили — на этот раз за участие в шествии студентов 1 сентября. Суд Советского района признал его виновным и назначил максимальное наказание — 15 суток административного ареста. Всего на несвободе Дмитрий может провести 38 дней.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дмитрию Мазуро 20 лет, он учится на четвертом курсе инженерно-экономического факультета БГУИР. С 25 сентября он не ходит на занятия: в тот день в 17.40 его задержали неизвестные в штатском. Как позже выяснилось на суде, это были сотрудники Советского РУВД Минска.

Выходные Дмитрий провел в изоляции. Суд над ним прошел в понедельник, 28 сентября, — студента обвиняли в участии в несанкционированном митинге, который прошел 22 сентября перед корпусом университета, а также за неповиновение сотрудникам милиции при задержании. Суд назначил ему 23 суток ареста.

5 октября Дмитрия Мазуро вновь судили. Как он пояснил в процессе, 2 октября к нему приехал сотрудник милиции и ознакомил с новым протоколом об административном правонарушении.

Поддержать Дмитрия пришли не только его однокурсники, но и просто те, кто учится вместе с ним в одном университете.

— Дима говорил, что чужих проблем не бывает. Поэтому мы здесь, пришли его поддержать.

В группе поддержки — и преподаватели. Один из них у Дмитрия не ведет занятия, но тоже приехал в суд, хоть на процесс не попал: заседание проходило в небольшом кабинете, в котором поместились лишь родители, адвокат и однокурсник.



Видео: TUT.BY. Политика

Ознакомиться с материалами дела адвокат успела, но зафиксировать их на фото суд не разрешил. На общение с подзащитным судья Федорова дала пять минут.

Согласно протоколу об административном правонарушении, 1 сентября около 10.30 по адресу: проспект Независимости, 61, Дмитрий Мазуро принял активное участие в группе лиц в уличном шествии без соответствующего разрешения, используя при этом бело-красно-белый флаг.

С протоколом Дмитрий не согласился и пояснил суду, что в тот день, 1 сентября, занятий в университете не было, «поэтому не было смысла никуда ехать».

— Я остался дома.

— Дома находились? — уточнила судья Федорова.

— Был у друга.

Адвокат уточнила у своего подзащитного, задерживали ли его 25 сентября в 16.30, как указано в протоколе об административном задержании.

— Меня задерживали в тот день, но это было в 17.40. В 16.30 никаких задержаний не было. В это время я был на паре, что могут подтвердить одногруппники.

— Какие-либо протоколы, кроме тех, по которым уже было судебное заседание, вам показывались 25 сентября?

— Нет, только те, по которым уже был суд.

Свидетель Никита Бельский — участковый инспектор милиции Советского РУВД Минска — давал свои пояснения по скайпу. Он рассказал суду, что 1 сентября вместе с коллегами находился на проспекте Независимости, 61, осуществлял охрану общественного порядка.

— Это было 1 сентября, День знаний. Осуществлялось незаконное массовое мероприятие, а именно, шествие студентов. Почему незаконное? Потому что Мингорисполком на 1 сентября никакого разрешения на проведение массовых мероприятий не давал. Находились в мобильной группе, документировали на видеозапись, как по проспекту Независимости, 61 шла группа студентов, обозначенная бело-красно-белыми символами. В данном шествии находился данный гражданин. При проведении потом оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена.

Дмитрий Мазуро задал свидетелю один вопрос:

— Почему на прошлом судебном заседании приглашали свидетеля Бельского, и рядом со мной сидел совершенно другой человек?

— На этот вопрос я ответить не могу. По существу у вас есть вопросы? — сказал свидетель.

Дмитрий Мазуро. Фото предоставлено его однокурсниками

На вопрос адвоката, как именно установили, что Дмитрий Мазуро участвовал в шествии студентов, свидетель еще раз пояснил: при проведении определенных оперативно-розыскных мероприятий, «по результатам которых было установлено, что данный граждан является Мазуро».

— В материалах дела имеется протокол задержания. Вы участвовали в задержании Мазуро 25-го сентября?

— Не могу точно помнить. 25-го, по-моему, нет.

— Из каких источников вы установили, что в шествии участвовал именно Мазуро? Или вы его до этого знали — и узнали?

— Нет, до этого я его не знал. Все это шествие документировалось на видеозапись. После этого запись анализировалась. И при помощи оперативно-розыскных мероприятий устанавливались личности данных граждан.

Вещественным доказательством в материалах дела была признана фотография Белсата. В связи с этим адвокат попросила вызвать в качестве свидетеля участкового инспектора Вячеслава Громова, который, согласно материалам дела, оформлял документы о признании фотографии вещдоком.

— Вы оформляли какие-либо вещественные доказательство по материалам дела о якобы участии Мазуро в каком-то шествии 1 сентября 2020 года? — спросила адвокат Сельвестрович.

— Не помню, не подскажу.

— В материалах дела есть протокол о признании вещественным доказательством фотографии Белсата. Вы изучали данный снимок?

— Я скажу так: мы просматриваем каждые видеозаписи, зафиксированные мобильными группами, в том числе из сети Интернет, и потом уже приобщаем к материалам проверки. Людей участвует очень много, материалов очень много. Я вам не скажу, я не помню: Белсат это был или [снимок] с камеры.



Фото: TUT.BY

Одногруппники, в том числе староста Дмитрия, тоже выступили свидетелями на суде. Все трое подтвердили, что в 16.30 — время, в которое студента якобы задерживали по делу, — он находился на практическом занятии по математике рынка ценных бумаг.

— Пара длится с 15.50 до 17.10. Мазуро на ней присутствовал — это можно подтвердить в журнале: обычно преподаватель сверяет журнал со своим списком и ставит подпись.

Адвокат обратила внимание суда, что свидетель Бельский указал: он не задерживал Мазуро 25 сентября.

— Тем не менее, в материалах дела имеется протокол об административном задержании, подписанный якобы свидетелем Бельским. Согласно данному протоколу, в 16.30 было произведено задержание. Полагаем, что данный документ не соответствует действительности.

В конце защитник предложила отправить дело на доработку. После нескольких минут перерыва судья Федорова вынесла решение: еще 15 суток административного ареста Дмитрию Мазуро.