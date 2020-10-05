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Студенту БГУИР дали еще 15 суток - за шествие 1 сентября. Перед этим его осудили на 23 дня ареста
05.10.2020 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дмитрий Мазуро учится на четвертом курсе БГУИРа. 28 сентября его
Дмитрию Мазуро 20 лет, он учится на четвертом курсе инженерно-экономического факультета БГУИР. С 25 сентября он не ходит на занятия: в тот день в 17.40 его задержали неизвестные в штатском. Как позже выяснилось на суде, это были сотрудники Советского РУВД Минска.
Выходные Дмитрий провел в изоляции. Суд над ним прошел в понедельник, 28 сентября, — студента обвиняли в участии в несанкционированном митинге, который прошел 22 сентября перед корпусом университета, а также за неповиновение сотрудникам милиции при задержании. Суд назначил ему 23 суток ареста.
5 октября Дмитрия Мазуро вновь судили. Как он пояснил в процессе, 2 октября к нему приехал сотрудник милиции и ознакомил с новым протоколом об административном правонарушении.
Поддержать Дмитрия пришли не только его однокурсники, но и просто те, кто учится вместе с ним в одном университете.
— Дима говорил, что чужих проблем не бывает. Поэтому мы здесь, пришли его поддержать.
В группе поддержки — и преподаватели. Один из них у Дмитрия не ведет занятия, но тоже приехал в суд, хоть на процесс не попал: заседание проходило в небольшом кабинете, в котором поместились лишь родители, адвокат и однокурсник.
Ознакомиться с материалами дела адвокат успела, но зафиксировать их на фото суд не разрешил. На общение с подзащитным судья Федорова дала пять минут.
Согласно протоколу об административном правонарушении, 1 сентября около 10.30 по адресу: проспект Независимости, 61, Дмитрий Мазуро принял активное участие в группе лиц в уличном шествии без соответствующего разрешения, используя при этом бело-красно-белый флаг.
С протоколом Дмитрий не согласился и пояснил суду, что в тот день, 1 сентября, занятий в университете не было, «поэтому не было смысла никуда ехать».
— Я остался дома.
— Дома находились? — уточнила судья Федорова.
— Был у друга.
Адвокат уточнила у своего подзащитного, задерживали ли его 25 сентября в 16.30, как указано в протоколе об административном задержании.
— Меня задерживали в тот день, но это было в 17.40. В 16.30 никаких задержаний не было. В это время я был на паре, что могут подтвердить одногруппники.
— Какие-либо протоколы, кроме тех, по которым уже было судебное заседание, вам показывались 25 сентября?
— Нет, только те, по которым уже был суд.
Свидетель Никита Бельский — участковый инспектор милиции Советского РУВД Минска — давал свои пояснения по скайпу. Он рассказал суду, что 1 сентября вместе с коллегами находился на проспекте Независимости, 61, осуществлял охрану общественного порядка.
— Это было 1 сентября, День знаний. Осуществлялось незаконное массовое мероприятие, а именно, шествие студентов. Почему незаконное? Потому что Мингорисполком на 1 сентября никакого разрешения на проведение массовых мероприятий не давал. Находились в мобильной группе, документировали на видеозапись, как по проспекту Независимости, 61 шла группа студентов, обозначенная бело-красно-белыми символами. В данном шествии находился данный гражданин. При проведении потом оперативно-розыскных мероприятий его личность была установлена.
Дмитрий Мазуро задал свидетелю один вопрос:
— Почему на прошлом судебном заседании приглашали свидетеля Бельского, и рядом со мной сидел совершенно другой человек?
— На этот вопрос я ответить не могу. По существу у вас есть вопросы? — сказал свидетель.
На вопрос адвоката, как именно установили, что Дмитрий Мазуро участвовал в шествии студентов, свидетель еще раз пояснил: при проведении определенных оперативно-розыскных мероприятий, «по результатам которых было установлено, что данный граждан является Мазуро».
— В материалах дела имеется протокол задержания. Вы участвовали в задержании Мазуро 25-го сентября?
— Не могу точно помнить. 25-го, по-моему, нет.
— Из каких источников вы установили, что в шествии участвовал именно Мазуро? Или вы его до этого знали — и узнали?
— Нет, до этого я его не знал. Все это шествие документировалось на видеозапись. После этого запись анализировалась. И при помощи оперативно-розыскных мероприятий устанавливались личности данных граждан.
Вещественным доказательством в материалах дела была признана фотография Белсата. В связи с этим адвокат попросила вызвать в качестве свидетеля участкового инспектора Вячеслава Громова, который, согласно материалам дела, оформлял документы о признании фотографии вещдоком.
— Вы оформляли какие-либо вещественные доказательство по материалам дела о якобы участии Мазуро в каком-то шествии 1 сентября 2020 года? — спросила адвокат Сельвестрович.
— Не помню, не подскажу.
— В материалах дела есть протокол о признании вещественным доказательством фотографии Белсата. Вы изучали данный снимок?
— Я скажу так: мы просматриваем каждые видеозаписи, зафиксированные мобильными группами, в том числе из сети Интернет, и потом уже приобщаем к материалам проверки. Людей участвует очень много, материалов очень много. Я вам не скажу, я не помню: Белсат это был или [снимок] с камеры.
Одногруппники, в том числе староста Дмитрия, тоже выступили свидетелями на суде. Все трое подтвердили, что в 16.30 — время, в которое студента якобы задерживали по делу, — он находился на практическом занятии по математике рынка ценных бумаг.
— Пара длится с 15.50 до 17.10. Мазуро на ней присутствовал — это можно подтвердить в журнале: обычно преподаватель сверяет журнал со своим списком и ставит подпись.
Адвокат обратила внимание суда, что свидетель Бельский указал: он не задерживал Мазуро 25 сентября.
— Тем не менее, в материалах дела имеется протокол об административном задержании, подписанный якобы свидетелем Бельским. Согласно данному протоколу, в 16.30 было произведено задержание. Полагаем, что данный документ не соответствует действительности.
В конце защитник предложила отправить дело на доработку. После нескольких минут перерыва судья Федорова вынесла решение: еще 15 суток административного ареста Дмитрию Мазуро.
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28 сентября студент 4-го курса БГУИР Дмитрий Мазуро получил наказание в виде 23 суток административного ареста за то, что участвовал в студенческой акции у одного из...
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