Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси завершила проверку по факту ухудшения качества воды в Минске в июне текущего года: ЧП произошло по вине сотрудников КУП "Минскводоканал", сообщило ведомство в понедельник.

По информации прокуратуры, были установлены системные нарушения в деятельности госорганов и организаций в части обеспечения столицы водой.

"В частности, КУП "Минскводоканал" длительное время не обеспечивало соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. Темпы модернизации при этом были явно недостаточными", – сказали в ведомстве.

Там также отметили, что при этом руководство и работники предприятия не имели необходимых знаний и навыков для устранений последствий ЧП, а способы доставки воды при авариях не могли удовлетворить потребности населения Минска.

Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения в работе санитарно-гигиенической службы Минска.

По требованию Генепрокуратуры уже приняты меры по устранению нарушений, налажен контроль за качеством воды, а также разработан алгоритм действия экстренных служб при подобных ЧП.

С чего все началось

Сбои в системе центрального водоснабжения в отдельных районах Минска произошли 24 июня. Минчане начали жаловаться на плохой запах от водопроводной воды, власти города сначала утверждали, что употреблять ее можно, а норматив нарушен лишь в запахе, однако позже признали: лучше ее не пить и не использовать для готовки.

В итоге жителям Московского и Фрунзенского районов пришлось набирать воду в родниках, закупать в магазинах или ходить к специально подогнанным цистернам . ЧП затронуло более трети населения Минска – 800 тысяч человек. Окончательно разрешить ситуацию лишь спустя несколько дней.

Перерасчет коснулся всех жителей Московского и Фрунзенского районов, а также части Ленинского, Центрального и Октябрьского районов. После произошедшего было возбуждено уголовное дело , расследование еще продолжается.

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