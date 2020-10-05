|
Прокуратура о летнем "водном коллапсе": виноват Минскводоканал
05.10.2020 16:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 окт – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси завершила проверку по факту ухудшения качества воды в Минске в июне текущего года: ЧП произошло по вине сотрудников КУП "Минскводоканал", сообщило ведомство в понедельник.
© Sputnik / Евгений Одиноков
По информации прокуратуры, были установлены системные нарушения в деятельности госорганов и организаций в части обеспечения столицы водой.
"В частности, КУП "Минскводоканал" длительное время не обеспечивало соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов. Высокая степень изношенности водопроводных сетей стала одной из причин аварийности. Темпы модернизации при этом были явно недостаточными", – сказали в ведомстве.
Там также отметили, что при этом руководство и работники предприятия не имели необходимых знаний и навыков для устранений последствий ЧП, а способы доставки воды при авариях не могли удовлетворить потребности населения Минска.
Кроме того, в ходе проверки выявлены грубые нарушения в работе санитарно-гигиенической службы Минска.
По требованию Генепрокуратуры уже приняты меры по устранению нарушений, налажен контроль за качеством воды, а также разработан алгоритм действия экстренных служб при подобных ЧП.
С чего все началось
Сбои в системе центрального водоснабжения в отдельных районах Минска произошли 24 июня. Минчане начали
В итоге жителям Московского и Фрунзенского районов пришлось набирать воду в родниках, закупать в магазинах или
Перерасчет коснулся всех жителей Московского и Фрунзенского районов, а также части Ленинского, Центрального и Октябрьского районов. После произошедшего было
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По требованию Генепрокуратуры уже приняты меры по устранению обнаруженных в ходе проверки нарушений.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)