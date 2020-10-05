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В редакцию независимого гомельского портала «Сильные новости» пришли силовики
05.10.2020 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем в понедельник, 5 октября, в редакцию гомельского портала «Сильные Новости» пришли неизвестные в масках, они проводят обыск.
— Какие-то люди в масках. Хотят изъять все, что касается работы Анны Якштас, —
Напомним, главного редактора Анну Якштас и ее мужа Дениса, также сотрудника редакции, задержали утром 3 октября. Их обвиняют по административной статье. К обеду понедельника суд над журналистами еще не состоялся, они остаются под стражей.
Получить оперативный комментарий основателя портала Петра Кузнецова и милиции TUT.BY пока не удалось.
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Получить оперативный комментарий основателя портала Петра Кузнецова TUT.BY не удалось.
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