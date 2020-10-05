Наблюдателя, которую с выборов увез ОМОН в Бобруйске, суд наказал за неповиновение

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске суд признал наблюдателя Наталью Сайед виновной в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Наблюдатель, по мнению суда, мешала работать членам избирательной комиссии и не подчинилась законным требованиям покинуть участок. А мешала Наталья, получается, тем, что, «наблюдая через дверь, нарушала тайну голосования».



Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

Сегодня, 5 октября, суд решил, что 29-летняя Наталья Сайед — выпускница консерватории, мама двоих детей в декрете — все же виновна в неповиновении законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Ей присудили штраф в размере 10 базовых величин, или 270 рублей.

Напомним, Наталью сотрудники ОМОНа 5 августа забрали в УВД прямо с избирательного участка. Против молодой женщины, которая прошла регистрацию в качестве наблюдателя, был начат административный процесс: якобы она мешала работать членам избирательной комиссии и не подчинилась законным требованиям покинуть участок. Сайед же считает, что председатель участковой комиссии № 43 Варвара Подоляк вызвала на нее милицию под надуманным предлогом, чтобы избавиться от независимого наблюдателя, фиксировавшего нарушения.

Наталья говорит, что к выборам готовилась очень тщательно: прошла специальное обучение, проштудировала действующее законодательство, зарегистрировалась наблюдателем, собрав подписи среди соседей. 4 августа она пришла на свой избирательный участок в общежитии по улице Ванцетти, 12. Говорит, что трое наблюдателей, которые будут находиться на участке, к этому моменту уже были определены. Но один из них в этот день не пришел, и Наталья заняла его место.

— Проблемы начались сразу же. Я видела нарушения и составляла жалобы. В итоге члены комиссии пожаловались на меня дежурному милиционеру, который, однако, не усмотрел нарушения с моей стороны.

На следующий день, по словам Натальи, она не работала на участке и заняла наблюдательный пост в фойе общежития. Примерно в шесть часов вечера председатель участковой комиссии № 43 Варвара Подоляк предложила ей покинуть здание, но никак свои требования не объяснила. Наталья отказалась — и приехала милиция. Правоохранители, утверждает молодая женщина, не стали составлять административный протокол, но предложили проехать в УВД «для профилактической беседы».

— Я отказалась и сама вызвала милицию, так как это была попытка «выдавить» меня из фойе под надуманным предлогом, — говорит Наталья. — В итоге приехал ОМОН и уже не стал разбираться, забрали меня, мой стульчик и рюкзак.

Следующие несколько часов Наталья провела в УВД. Говорит, обращались с ней сносно, но в какой-то момент началось психологическое давление. Сперва заставили догола раздеться для осмотра, потом без протокола провели досмотр личных вещей. Женщина заявила о нарушениях своих прав, после чего заместитель начальника УВД Андрей Малахов, по ее словам, стал говорить о ее детях, которых, мол, «передадут более молодому опекуну» (на момент задержания Натальи малыши находились с бабушкой). Женщина не согласилась с некоторыми пунктами составленного на нее протокола, на что указала. Ее отпустили домой.

Дело дошло до суда, но после двух заседаний, во время которых наблюдатель указывала на ряд нарушений и нестыковок в деле, судья Анна Осипенко отправила дело на доработку. 30 сентября процесс продолжился . В новом протоколе, составленном 18 сентября, нет информации о том, что наблюдатель вела на избирательном участке видеосъемку — доказать этот факт не удалось.

Причем дело дорабатывал начальник отделения охраны правопорядка и профилактики УВД Бобруйского горисполкома Сергей Рудько. Он же принимал участие в допросе Натальи Сайед после того, как ее доставили в УВД. На Рудько и еще трех правоохранителей молодая женщина составила жалобу в прокуратуру, облисполком и областное УВД.

С приговором суда от 5 октября Наталья не согласна, виновной себя не считает и будет его обжаловать, сообщила она TUT.BY.