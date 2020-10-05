«Это был шок». Поговорили с людьми, которые прятались от дождя у театра в Гродно - и были жестко задержаны

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось видео с камер наблюдения гродненского драмтеатра, датированное 10 августа. На кадрах видно, как люди прячутся от сильного ливня под козырьком около входа, а через несколько минут сюда прибегают силовики — и большинство мужчин жестко задерживают. Видео на своей странице выложил гродненец Денис Чещевик, который тогда был задержан ОМОНом. TUT.BY поговорил с теми, кто находился в тот августовский вечер на крыльце драмтеатра и узнал, почему эти кадры появились в открытом доступе только сейчас, спустя почти два месяца.



Фото: скрин с видео

10 августа в Гродно проходила акция протеста, которая почему-то превратилась едва ли не в брутальную зачистку города: протестующих было мало, а сотрудников ОМОНа и милиции — много. Тогда не обошлось и без жестких задержаний как малочисленных участников, так и просто прохожих. К 18.30 весь старый центр города был уже перекрыт для проезда транспорта. На перекрестках дежурили сотрудники ГАИ. Люди небольшими группами собирались в парке имени Жилибера, на площади Советской (недолго), на улицах Мостовой, Горновых, на площадке около здания областной филармонии и на площади около железнодорожного вокзала, а также около здания драмтеатра.

Примерно в 19.20 в городе начался сильный ливень. Прохожие и некоторые участники немногочисленной акции протеста спрятались под крышей на крыльце у входа в драмтеатр. Как рассказывают люди, которые были тогда на крыльце, они спокойно стояли, не было ни плакатов, ни какой-либо символики. Под козырьком среди прочих было две семьи с маленькими детьми, а также подростки, которые по вечерам традиционно собираются около одного из фонтанов возле «драма».

— Тогда весь старый центр был перекрыт, и люди собирались маленькими группками по периметру. Около драмтеатра все было как обычно: подростки на скейтах, мамы с детьми, молодые люди. Может быть, было чуть больше людей, чем всегда. Когда начался дождь, все бросились прятаться. Назвать наше стояние около дверей под козырьком массовым мероприятием было сложно: мы просто стояли, не было ни лозунгов, ни криков, — рассказывает TUT.BY один из мужчин, который тогда находился на крыльце драмтеатра — и был задержан.

Все участники событий, с которыми беседовал TUT.BY, говорят об одном: среди стоявших там людей были и сотрудники милиции в штатском.

— Я одного потом увидел в городе, он стоял в оцеплении в гражданском на одной из акций. Подошел и сказал: «Здравствуйте, вы помните меня? Будете сегодня тоже задерживать?». Он ничего не ответил, — говорит гродненец Денис Чещевик.

По его словам, именно этот человек 10 августа в какой-то момент кому-то позвонил по телефону — и через 10 минут приехал ОМОН. Об этом же эпизоде рассказывают и другие люди.

— Около 19.00 10 августа я с друзьями шел домой. Когда начался дождь, быстро забежали в единственное укрытие — под крышу на крыльцо драмтеатра, там уже были люди. Пару минут стояли, ждали, пока дождь закончится, там же находились два странных человека, один из них подошел к нам ближе. Никто ничего не кричал, никакой символики не было, — рассказывает Евгений, который тоже был в тот день около драмтеатра. — Потом на дороге остановился бус и автозак. Люди позади меня начали убегать. Я, считая, что прятаться от дождя — не преступление, остался и поднял руки: мол, смотрите, я ничего не делаю и не оказываю сопротивления, но это не помогло. Приказали ложиться на землю. Рядом со мной упал мобильный телефон моего друга. Чтобы он не потерялся и не разбился, решил его поднять. За это получил первый удар. Вокруг также задерживали мужчин. Потом меня поволокли в машину. Там всех укладывали на пол. Пару минут кто-то из силовиков просто ходил и бил нас дубинкой, что-то кричал. Это все происходило в автобусе. Двери закрыли, повезли, остановились и начали перекидывать нас в автозак. Со мной был подросток — говорил, что ему 16 лет, — парень, который потом и выложил видео, и дедушка, которому сразу стало плохо. Всех привезли в здание тюрьмы на Кирова. Наутро после профилактической беседы меня отпустили.

Денис Чещевик вспоминает, что его тоже сначала укладывали на пол автобуса, потом перевели в автозак. Свое задержание называет жестким. Ему дали пять суток за участие в этой «акции» — но выпустили раньше, потому что на площади Ленина в те дни уже проходили многотысячные акции протеста, и местная власть пообещала гродненцам, что всех задержанных отпустят из ИВС и тюрьмы.

Денис подал жалобу на свое задержание. Видео ему выдали после его официального запроса в драмтеатр.

— Оно появилось только сейчас, потому что все делалось официально, через запрос. Полная запись — 37 минут. Если посмотреть, то силовиков было 9 человек. Сначала задержали семерых, потом они вернулись за еще одним. Женщин не трогали, зато мужчин укладывали лицом в асфальт, били и волокли в автобус. Я, как и многие там — и это видно на видео, — не сопротивлялся. Смысла куда-то убегать не видел. Тем более что мы просто прятались от дождя, — рассказывает Денис.

— Многих отпускали после профилактической беседы. Меня выпустили из тюрьмы в 8 утра 11 августа, так я еще на работу успел, — рассказывает еще один молодой человек Андрей (имя изменено по просьбе гродненца, его данные есть в редакции. — Прим. TUT.BY).

Парни говорят, что хоть их и били при задержании, но с жалобами на правоохранителей они никуда не обращались.

— Ну да, били при задержании, били в машине, однако это не было так страшно по сравнению с тем, что происходило в Минске, например. Тем более что в тюрьме к нам относились, скажем так, нейтрально, — говорит Андрей. — Да, в камере нас было больше, чем положено, но многих выпустили рано утром.

Правда, некоторых из задержанных около драмтеатра потом вызывали на беседу в Следственный комитет. По словам гродненцев, их в рамках одного из возбужденных уголовных дел по факту массовых беспорядков расспрашивали об организаторах протестов.

Одна из женщин, которая тогда стояла на крыльце драмтеатра, Марина (имя изменено по просьбе гродненки, ее данные есть в редакции. — Прим. TUT.BY), была в центре города вместе с маленькой дочерью.

— Мы приехали в центр около 18.00. Дочь любит фонтаны, интернета на тот момент у меня не было, но оказалось, что работает WeChat. Пока малышка бегала, я переписывалась с подругой из Китая, она сбрасывала мне последние новости.

Мы знали, что будет сбор на площади. Ребенка мне было не с кем оставить, поэтому я взяла ее с собой — но решила, что на саму площадь не пойдем. Драмтеатр мне тогда показался безопасным местом. Я решила, что если будут собираться люди или будет какая-то опасность, то сразу уйдем. Начался дождь, который резко перерос в ливень. Все спрятались под козырек. Я еще снимала видео, как дочь выбегает из-под козырька под дождь и хохочет. Это было в 19.19. И на моем видео уже есть ноги убегающих подростков. Мы стояли чуть подальше и всего, что происходило впереди, не видели, но слышали крики — что-то вроде «все на землю!». На самом деле дословно сложно вспомнить — у меня был шок. Я сначала думала, что это шутят подростки. Потому что к этому моменту мы стояли уже минут 10 под козырьком — и все было максимально спокойно. Но когда силовики дошли до нас, я взяла дочь на руки, потому что увидела: это никакой не прикол, это очень страшно. Какая-то женщина очень громко кричала. Примерно к этому моменту к нам прибежал муж, и мы убежали в машину. Под козырьком Приорбанка тоже прятались люди. Пробегая мимо них, я кричала, чтобы они уходили, потому что у драмтеатра — ужас.

В УВД Гродненского облисполкома TUT.BY рассказали, что там сейчас выясняют подробности того, что происходило 10 августа около драмтеатра.

— Сейчас что-то трудно комментировать по данному поводу. Это было почти два месяца назад. Правоохранители выясняют подробности, — сообщил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.