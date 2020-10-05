Генпрокуратура рассказала о причинах аварийных ситуаций с водоснабжением в Минске

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура провела комплексную проверку безопасности системы водоснабжения Минска и обстоятельств, которые привели к аварийным ситуациям в этом году. Вот к каким выводам пришло ведомство.



Очередь за питьевой водой в Минске, июнь 2020 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«КУП „Минскводоканал“ длительное время не обеспечивало соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Одной из причин аварийности в ведомстве назвали высокую степень изношенности водопроводных сетей и недостаточные темпы модернизации.

Кроме того, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях.

«Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы», — сказано в сообщении. Также грубые нарушения и бездействие выявлены в работе санитарно-гигиенической службы Минска.

По требованию Генпрокуратуры Мингорисполком и Минздрав:

приняли комплексные меры по устранению нарушений;

новые руководители служб наладили должный санитарный контроль за качеством питьевого водоснабжения;

выработан алгоритм взаимодействия экстренных служб по недопущению и минимизации чрезвычайных происшествий.

В Генпрокуратуре пообещали, что людям оперативно и в полном объеме будут предоставлять информацию о возникающих проблемах и доступе к резервным источникам воды. Министерство ЖХК и Мингорисполком активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды.

Органы прокуратуры взяли на контроль выполнение мер по снабжению населения качественной питьевой водой.

Напомним, в конце июня около 1400 домов во Фрунзенском районе и 860 в Московском остались без нормальной воды: 24 июня из кранов пошла вода с сильным запахом . Горожане несколько дней пользовались водой из цистерн, которые подгоняли в несколько точек районов, или купленной бутилированной. После этого инцидента жителям пострадавших домов обнулили счета за воду , было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (Служебная халатность) УК.

1 октября проблемы с водой случились в Советском и Первомайском районах Минска. Санэпидслужба Минска нашла отклонения от нормативов по мутности и содержанию железа в воде.