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Генпрокуратура рассказала о причинах аварийных ситуаций с водоснабжением в Минске
05.10.2020 17:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генеральная прокуратура провела комплексную проверку безопасности системы водоснабжения Минска и обстоятельств, которые привели к аварийным ситуациям в этом году. Вот к каким выводам пришло ведомство.
«КУП „Минскводоканал“ длительное время не обеспечивало соблюдение технологических регламентов в ходе ремонтных работ и эксплуатации питьевых водопроводов», —
Одной из причин аварийности в ведомстве назвали высокую степень изношенности водопроводных сетей и недостаточные темпы модернизации.
Кроме того, должностные лица и работники производств систем водоснабжения не владели знаниями и навыками действий в чрезвычайных ситуациях.
«Действовавшие альтернативные источники водоснабжения, а также способы доставки воды при авариях не соответствовали потребностям населения столицы», — сказано в сообщении. Также грубые нарушения и бездействие выявлены в работе санитарно-гигиенической службы Минска.
По требованию Генпрокуратуры Мингорисполком и Минздрав:
В Генпрокуратуре пообещали, что людям оперативно и в полном объеме будут предоставлять информацию о возникающих проблемах и доступе к резервным источникам воды. Министерство ЖХК и Мингорисполком активизировали работы по модернизации системы очистки и подачи воды.
Органы прокуратуры взяли на контроль выполнение мер по снабжению населения качественной питьевой водой.
Напомним, в конце июня около 1400 домов во Фрунзенском районе и 860 в Московском остались без нормальной воды: 24 июня из кранов
1 октября проблемы с водой случились
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Генеральная прокуратура провела комплексную проверку безопасности системы водоснабжения Минска и обстоятельств, которые привели к аварийным ситуациям в этом...
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