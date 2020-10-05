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Сотруднику «Сильных новостей» Денису Якштасу дали 15 суток

05.10.2020 18:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Советского района Гомеля дал сотруднику портала «Сильные новости» Денису Якштасу 15 суток ареста.


Фото: «Гомельская вясна»

Анна и Денис Якштас снимали для «Сильных новостей» акции протеста в Гомеле. Утром 3 октября их задержали и доставили в РОВД, а затем — в ИВС. Сегодня суд признал Дениса виновным в незаконном участии в массовых мероприятиях.

Суда над Анной еще не было. Также ждет его редактор видеораздела «Сильных новостей» Надежда Пужинская — ее задержали 4 октября.

Днем 5 октября в редакцию гомельского портала «Сильные Новости» пришли неизвестные в масках, они провели осмотр и изъяли всю технику.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Суда над главредом Анной Якштас еще не было.
 
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