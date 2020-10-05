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В Минске завершились информационно-презентационные мероприятия по продвижению российских изданий, учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России

05.10.2020 18:13 — Новости Общества | 21.by  
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Источник материала: 21.by

 В Минске завершились информационно-презентационные мероприятия по продвижению российских изданий, учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России

С 2 по 3 октября 2020 в г. Минск (Республика Беларусь) в Московском центре международного  сотрудничества (Дом Москвы в Минске) по заказу Россотрудничества проходила «Выставка российской книги», направленная на популяризацию российских изданий: учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России, а также художественной литературы российских авторов. Организатором мероприятий выступила Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования».

Основной целью выставки стала поддержка русского языка и образования на русском языке в школах Республики Беларусь, их продвижение за счет массового использования учебников, учебных пособий, научно-популярных книг и журналов, художественной литературы российских авторов и доступа к электронным библиотекам российских литературных изданий и ресурсам по русскому языку, литературе, культуре, истории России.

В Минске завершились информационно-презентационные мероприятия по продвижению российских изданий, учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России

На выставке были представлены книги ведущих российских издательств, специализирующихся на выпуске современной учебной и художественной литературы  («Детская литература», Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ), «Союз Художников», «ИКАР», «1 сентября», «Русский язык. Курсы», «Мозаика-Синтез», «Проспект», «Росток», «Престиж Бук»). В качестве докладчиков выступили Е.Г. Воробьева (Издательство «Союз Художников»), А.С. Соловейчик, (ИД «Первое сентября»), Г.В. Векшин (ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»), О.А. Черлова (автор, руководитель учебно-методических проектов СПб издательства "Союз художников"), Е.Н. Денисенко (Издательство «Русский язык». Курсы), Р. Х. Садыкова (автор учебников для школ  1-4 класс, Московский педагогический государственный университет), Юматова Д.Б. (автор программ обучения, методических пособий, Издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний»).

Специальным гостем мероприятия стал один из авторов проекта «Смешарики» И.М. Шевчук, член Союза писателей России.

В рамках деловой программы выставки российской книги были организованы встречи с авторами художественной литературы, авторами учебников и учебных пособий, проведены семинары, мастер-классы, интерактивные игры по русскому языку.

В Минске завершились информационно-презентационные мероприятия по продвижению российских изданий, учебников и учебных пособий, научно-популярных книг и журналов по русскому языку, литературе, культуре, истории России

«Выставку российской книги» посетили учащиеся и преподаватели школ, функционирующих на территории Республики Беларусь, соотечественники, проживающие в Республике Беларусь, переводчики, представители средств массовой информации и другие заинтересованные граждане Республики Беларусь, в том числе слушатели курсов русского языка при представительстве Россотрудничества в г. Минске. Выставку посетило более 600 человек.

Участники мероприятий выразили организаторам выставки глубокую благодарность и искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество в рамках проведения информационно-презентационных мероприятий и надежду на дальнейшее продолжение совместной работы, направленной на популяризацию российских изданий в Республике Беларусь.

 
 
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С 2 по 3 октября 2020 в Московском центре международного сотрудничества (Дом Москвы в Минске) по заказу Россотрудничества проходила «Выставка российской книги»
 
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