В милиции заявили, что нашли парня, который разукомплектовал водомет

Источник материала: Tut.by

В милиции сообщили, что задержали парня, который разукомплектовал водомет во время акции протеста в Минске в воскресенье. В пресс-службе МВД сообщили , что пятерых участников акции подозревают в грубом нарушении общественного порядка.



Фото: TUT.BY

«Молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями. Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается», — сказано в сообщении.

Молодые люди находятся в ИВС. На них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки.

В милиции также заявили, что «некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу».

27-летнего парня, который сфотографировался в воскресенье с гидрантом из водомета, признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и осудили на 15 суток ареста, пишет «Наша Нива» .