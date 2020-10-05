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В милиции заявили, что нашли парня, который разукомплектовал водомет
05.10.2020 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В милиции сообщили, что задержали парня, который разукомплектовал водомет во время
«Молодые люди (от 21 до 30 лет) координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения. 27-летний житель Столинского района разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а 26-летний минчанин забросал спецтехнику камнями. Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается», — сказано в сообщении.
Молодые люди находятся в ИВС. На них составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Материалы проверки направлены следователям для дачи правовой оценки.
В милиции также заявили, что «некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу».
27-летнего парня, который сфотографировался в воскресенье с гидрантом из водомета, признали виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии и осудили на 15 суток ареста, пишет
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В пресс-службе МВД сообщили о пятерых участников воскресного протеста, которых подозреваются в грубом нарушении общественного порядка.
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