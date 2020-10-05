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За распространение данных о сотрудниках милиции в отношении 19 человек возбудили уголовные дела
05.10.2020 19:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Силовики устанавливают личности тех, кто публикует сведения о сотрудниках милиции и их родственниках в интернете. Ищут также тех, кто оскорбляет и угрожает правоохранителям.
«В отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции, заведены уголовные дела», —
Среди фигурантов есть женщина-почтальон, которая «начитавшись призывов „сливать“ конфиденциальные данные правоохранителей, воспользовалась своими служебными полномочиями и сообщила сведения о 35 гражданах, в том числе и о сотрудниках милиции».
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Силовики устанавливают личности тех, кто публикует сведения о сотрудниках милиции и их родственниках в интернете. Ищут также тех, кто оскорбляет и угрожает...
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