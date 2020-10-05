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В альма-матер Лукашенко - новые правила относительно акций и символики. Говорят, из-за пикета студента

05.10.2020 19:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевском госуниверситете им. Кулешова, который окончил Александр Лукашенко, с сегодняшнего дня, 5 октября, дополнили правила внутреннего распорядка. Помимо прочего, они запрещают проводить на территории университета не санкционированные администрацией вуза массовые мероприятия и использовать незарегистрированную символику. Чем вызваны эти поправки, в ректорате комментировать отказались.


Новое дополнение к правилам внутреннего распорядка опубликовано на сайте вуза в виде очень короткой выдержки из протокола, подписанного ректоратом. В распоряжении редакции есть полный его вариант.

В протоколе за подписью представителей ректората МГУ им. Кулешова указано, что с 5 октября в правила внутреннего распорядка университета вносятся два дополнения. Первое — запрет на участие на территории университета в мероприятиях, не согласованных с администрацией (а именно — в пикетах, митингах, собраниях и пр.).

Второе дополнение — это запрет на использование флагов, вымпелов, символики, эмблем, плакатов, транспарантов «и иных средств, которые не прошли регистрацию в установленном законодательством Республики Беларусь порядке».
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Первый проректор МГУ им. А. Кулешова Дмитрий Лавринович сказал журналисту TUT.BY, что не может давать какие-либо комментарии без разрешения ректора. Ректор университета Денис Дук отказался от комментариев насчет дополнения к правилам внутреннего распорядка — так передала его секретарь.

По словам студентов МГУ, им сегодня, 5 октября, сказали срочно расписаться под дополнениями и подтвердить этим, что они с новыми пунктами ознакомлены, согласны и обязуются исполнять.

«В случае нарушения внутреннего распорядка, как и в других учебных заведениях, выносят дисциплинарные взыскания. Студента могут отчислить после двух таких взысканий, если они были сделаны в течение года, — рассказали студенты TUT.BY. — Почему внесли эти дополнения, мы не знаем, но предполагаем, что из-за одного студента, который вышел на „сидячий протест“».

Речь идет о студенте Андрее Булыго, который поддержал Ангелину Федосик — студентку механико-математического факультета БГУ, которая оказалась среди осужденных после акции протеста студентов и получила 12 суток ареста. Андрея прямо из университета забрали в РОВД двое мужчин, которые были в обычной одежде, удостоверений ему не показывали. Через какое-то время студента отпустили.

К слову, в конце сентября правила внутреннего распорядка изменили ряд вузов. И все изменения касаются массовых мероприятий.

 
 
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