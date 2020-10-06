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Грядут дожди или будет солнце? Прогноз погоды в Барановичах на 6–8 октября

06.10.2020 07:01 — Новости Общества | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Грядут дожди или будет солнце? Прогноз погоды в Барановичах на 6–8 октября

Фото: Алексей ТОМАШЕВСКИЙ

Во вторник, 6 октября, облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем +15..+20 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.

В среду, 7 октября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с. Температура ночью +7..+12 градусов, днем +16..+21 °С.

В четверг, 8 октября, преобладание облачной погоды, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 4–9 м/с. Температура ночью +9..+14 градусов, днем +12..+17 °С.

Напомним, что у нас на сайте вы можете посмотреть погоду в Барановичах на ближайшие семь дней.

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По прогнозам специалистов, в ближайшие дни в Беларуси сохранится облачная с прояснениями погода.
 
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