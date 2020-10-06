Грядут дожди или будет солнце? Прогноз погоды в Барановичах на 6–8 октября

Во вторник, 6 октября, облачно с прояснениями, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный, 5–10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем +15..+20 °С, рассказали Intex-press в филиале «Брестоблгидромет» метеостанции Барановичей.
В среду, 7 октября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 4–9 м/с. Температура ночью +7..+12 градусов, днем +16..+21 °С.
В четверг, 8 октября, преобладание облачной погоды, на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 4–9 м/с. Температура ночью +9..+14 градусов, днем +12..+17 °С.