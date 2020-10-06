На неделю закроют один из выходов станции метро «Тракторный завод»

Источник материала: Tut.by

В Минске частично закроют один выход со станции метро «Тракторный завод». Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.



Иллюстрация: пресс-служба Минского метрополитена

«С 6 октября по 13 октября будет закрыт выход № 4−2 станции «Тракторный завод», — говорится в сообщении.

Закрытие выхода связано с проведением ремонтных работ. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.