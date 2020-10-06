ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На неделю закроют один из выходов станции метро «Тракторный завод»

06.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске частично закроют один выход со станции метро «Тракторный завод». Об этом сообщает пресс-служба Минского метрополитена.


Иллюстрация: пресс-служба Минского метрополитена

«С 6 октября по 13 октября будет закрыт выход № 4−2 станции «Тракторный завод», — говорится в сообщении.

Закрытие выхода связано с проведением ремонтных работ. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Закрытие выхода связано с проведением ремонтных работ. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
 
Новости дня
Новости общества
 
А у вас идеальное резюме? Пройдите тест и получите комментарии от экспертов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика