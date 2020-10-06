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На неделю закроют один из выходов станции метро «Тракторный завод»
06.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске частично закроют один выход со станции метро «Тракторный завод». Об этом
«С 6 октября по 13 октября будет закрыт выход № 4−2 станции «Тракторный завод», — говорится в сообщении.
Закрытие выхода связано с проведением ремонтных работ. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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Закрытие выхода связано с проведением ремонтных работ. Метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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