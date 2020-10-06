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А у вас идеальное резюме? Пройдите тест и получите комментарии от экспертов
06.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Говорят, рекрутеру достаточно восьми секунд, чтобы составить первое впечатление о вашем резюме. Важность этого документа сложно переоценить, но далеко не каждый умеет правильно его подготовить. Вместе с сервисом «Готовое резюме» от
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