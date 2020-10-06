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А у вас идеальное резюме? Пройдите тест и получите комментарии от экспертов

06.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Говорят, рекрутеру достаточно восьми секунд, чтобы составить первое впечатление о вашем резюме. Важность этого документа сложно переоценить, но далеко не каждый умеет правильно его подготовить. Вместе с сервисом «Готовое резюме» от РАБОТА.TUT.BY мы сделали тест, в котором вы пройдете через все этапы составления этого документа, получите советы экспертов и узнаете, как произвести нужное впечатление на работодателя. Посмотрите на свои решения глазами профессионалов. 

Комментарии к ответам теста подготовили: 
Ольга Березинчук, эксперт сервиса «Готовое резюме» 
Светлана Чернышова, ведущий специалист отдела рекрутинга ЗАО «МТБанк» 

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