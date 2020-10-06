А у вас идеальное резюме? Пройдите тест и получите комментарии от экспертов

Источник материала: Tut.by

Говорят, рекрутеру достаточно восьми секунд, чтобы составить первое впечатление о вашем резюме. Важность этого документа сложно переоценить, но далеко не каждый умеет правильно его подготовить. Вместе с сервисом «Готовое резюме» от РАБОТА.TUT.BY мы сделали тест, в котором вы пройдете через все этапы составления этого документа, получите советы экспертов и узнаете, как произвести нужное впечатление на работодателя. Посмотрите на свои решения глазами профессионалов.

Комментарии к ответам теста подготовили:

Ольга Березинчук, эксперт сервиса «Готовое резюме»

Светлана Чернышова, ведущий специалист отдела рекрутинга ЗАО «МТБанк»

Партнер проекта:

Нужна помощь в поиске работы? РАБОТА.TUT.BY - один из крупнейших сервисов по поиску работы и персонала в Беларуси. Более 23 000 вакансий в 28 профессиональных областях на 30.09.2020. Создавайте резюме и откликайтесь на вакансии бесплатно.

Партнер проекта:

Нужна помощь в поиске работы? РАБОТА.TUT.BY - один из крупнейших сервисов по поиску работы и персонала в Беларуси. Более 23 000 вакансий в 28 профессиональных областях на 30.09.2020. Создавайте резюме и откликайтесь на вакансии бесплатно.