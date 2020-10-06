ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор минчанину, который, возвращаясь с корпоратива, сорвал боковые зеркала с 17 машин

06.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 34-летнему минчанину, который в состоянии алкогольного опьянения сорвал зеркала с 17 автомобилей. Его признали виновным в хулиганстве, но оправдали по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества». Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея единый умысел на совершение хулиганства, находясь на проезжей части дворовой территории вблизи дома № 78 по проспекту Рокоссовского в Минске, из хулиганских побуждений умышленно повредил зеркала различных марок автомобилей, принадлежащих 17 потерпевшим на общую сумму 4948 рублей 81 копейку», — говорится в постановлении.

С него взыскали материальный ущерб в сумме 3644 рублей.

Мужчину признали и виновным в хулиганстве, но оправдали по статье «умышленное уничтожение либо повреждение имущества» в связи с отсутствием состава преступления.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1350 рублей).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.

Напомним, 23 декабря 2019 года жители Ленинского района Минска обратились в милицию, и сообщили, что неизвестный повредил их автомобили. Милиционеры установили, что к этому причастен 34-летний минчанин. Мужчина, возвращаясь домой после корпоратива, наносил повреждения стоящим вдоль дороги автомобилям: отрывал в машинах боковые зеркала, после чего выбрасывал их в мусорный контейнер и убегал. Таким образом он повредил 17 автомобилей.

Мотив своего поступка задержанный пояснить не смог, так как ничего не помнит.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Его признали виновным в хулиганстве, но оправдали по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества».
 
Новости дня
Новости общества
 
«Дело не в пенсии!». В Минске прошел марш пенсионеров и инвалидов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика