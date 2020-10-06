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Суд вынес приговор минчанину, который, возвращаясь с корпоратива, сорвал боковые зеркала с 17 машин
06.10.2020 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд вынес приговор 34-летнему минчанину, который в состоянии алкогольного опьянения сорвал зеркала с 17 автомобилей. Его признали виновным в хулиганстве, но оправдали по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества». Об этом
«Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея единый умысел на совершение хулиганства, находясь на проезжей части дворовой территории вблизи дома № 78 по проспекту Рокоссовского в Минске, из хулиганских побуждений умышленно повредил зеркала различных марок автомобилей, принадлежащих 17 потерпевшим на общую сумму 4948 рублей 81 копейку», — говорится в постановлении.
С него взыскали материальный ущерб в сумме 3644 рублей.
Мужчину признали и виновным в хулиганстве, но оправдали по статье «умышленное уничтожение либо повреждение имущества» в связи с отсутствием состава преступления.
Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин (1350 рублей).
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.
Напомним, 23 декабря 2019 года жители Ленинского района Минска
Мотив своего поступка задержанный пояснить не смог, так как ничего не помнит.
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Его признали виновным в хулиганстве, но оправдали по статье «умышленные уничтожение либо повреждение имущества».
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