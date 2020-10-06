Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт – Sputnik. Выход со станции метро "Тракторный завод" закрывается на ремонт с 6 по 13 октября, об этом предупредили в пресс-службе столичного метро.

В связи с проведением ремонтных работ на неделю будет закрыт выход № 4-2 станции "Тракторный завод". Метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.

Ремонтные работы на выходах со столичных станций метро проводятся в течение последнего года. В порядок успели привести более десяти станций на Автозаводской и Московской линиях Минского метрополитена.

Напомним, что в настоящее время в столице ведется строительство третьей линии подземки - Зеленолужской. Она соединит южные и северные жилые массивы столицы с центром, ее протяженность составит 17,2 километра. На линии будет 14 станций. Даты открытия четырех станций третьей линии метро – "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь" несколько раз переносились, технический запуск поезда на 3-й линии метро состоялся 29 июля и прошел успешно.

Для строительства еще трех станций линии: "Неморшанский сад", "Аэродромная" и "Слуцкий гостинец" уже прокладываются тоннели. Станции планируют открыть в 2023 году.

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