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Один из выходов со станции метро "Тракторный завод" закроют на ремонт
06.10.2020 09:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 окт – Sputnik. Выход со станции метро "Тракторный завод" закрывается на ремонт с 6 по 13 октября, об этом предупредили в пресс-службе столичного метро.
В связи с проведением ремонтных работ на неделю будет закрыт выход № 4-2 станции "Тракторный завод". Метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
Ремонтные работы на выходах со столичных станций метро проводятся в течение последнего года. В порядок успели привести более десяти станций на Автозаводской и Московской линиях Минского метрополитена.
Напомним, что в настоящее время в столице ведется
Для строительства еще трех станций линии: "Неморшанский сад", "Аэродромная" и "Слуцкий гостинец" уже прокладываются тоннели. Станции планируют открыть в 2023 году.
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Работы будут проводиться неделю, минский метрополитен принес извинения пассажирам за временные неудобства.
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