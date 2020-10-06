Около 350 изменений в Конституцию предложили белорусы за три дня

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 окт - Sputnik. Около 350 предложений по изменению Конституции страны внесли белорусы всего за три дня, об этом сообщил депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси Виктор Свилло в эфире телеканала СТВ .

Напомним, 2 октября Палата представителей разместила на своем сайте объявление о приеме предложений по внесению изменений в основной закон страны. С этого момента белорусы прислали более трех сотен различных идей. Принимать предложения от граждан продолжат до 25 октября.

"К обеду 5 октября уже было порядка 350 предложений от граждан. Очень интересные предложения. Конечно, они не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери и применяй в Конституции. Люди пишут и высказывают свои желания. И задача парламента - обработать это все", - пояснил Свилло.

По его словам, парламент в данном случае выступит агрегатором идей.

"Все предложения, которые простые граждане направляют нам, должны быть определенным образом сгруппированы, обработаны. Впоследствии должен быть выдан некий итоговый продукт, скажем, юридического характера. Но это уже будут предложения парламента", - подчеркнул депутат.

Он заверил, что парламентарии обобщат и проанализируют все собранные материалы.

"Я хотел бы предостеречь от разочарований тех наших авторов, которые могут не увидеть своих предложений. В том или ином виде они будут учтены при работе и в итоговом продукте, естественно, найдут свое отражение", - пообещал Виктор Свилло.

Конституционная реформа

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости провести конституционную реформу . План проведения реформы будет обсуждаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, которое планируется провести этой зимой.

Как отмечал белорусский лидер, готовится уже третий вариант проекта Конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко заявлял, что разработка нового основного закона страны должна сопровождаться выработкой единого видения, какой республика должна стать в перспективе.

Идею главы белорусского государства по проведению конституционной реформы ранее поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Лукашенко в сентябре. Президент Беларуси в свою очередь подтвердил намерение запустить полноформатный процесс конституционных изменений.