«Поднял девушку на руки. Очнулся - инвалид». История Андрея, который в 19 лет сел в кресло

Источник материала: Tut.by

История Андрея похожа на страшный сон. Вот ты, крепкий парень, 1,95 см, занимаешься спортом, душа компании, а потом в одну минуту твоя жизнь кардинально меняется. 3 года назад Андрей поднял свою девушку на руки, оступился и упал. Этот момент разделил его жизнь на «до» и «после». Парень сел в инвалидное кресло, не чувствуя рук и ног. Реабилитации, слезы, непонимание — это то, с чем столкнулся герой. Но еще всегда была вера в себя и уверенность в том, что уже совсем скоро он самостоятельно будет стоять. Мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.