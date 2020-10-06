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«Поднял девушку на руки. Очнулся - инвалид». История Андрея, который в 19 лет сел в кресло
06.10.2020 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
История Андрея похожа на страшный сон. Вот ты, крепкий парень, 1,95 см, занимаешься спортом, душа компании, а потом в одну минуту твоя жизнь кардинально меняется. 3 года назад Андрей поднял свою девушку на руки, оступился и упал. Этот момент разделил его жизнь на «до» и «после». Парень сел в инвалидное кресло, не чувствуя рук и ног. Реабилитации, слезы, непонимание — это то, с чем столкнулся герой. Но еще всегда была вера в себя и уверенность в том, что уже совсем скоро он самостоятельно будет стоять. Мы продолжаем проект
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