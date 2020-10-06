Игра, в которую должен сыграть каждый белорус. Какое наказание вам дадут по статье 23.34 КоАП?

Источник материала: Tut.by

Судебные заседания по статье 23.34 КоАП проходят сейчас в Беларуси каждый будний день. Читатели TUT.BY внимательно следили за их ходом по нашим репортажам и предложили сделать симулятор судебного заседания. Мы превратили это в игру: с ее помощью вы заранее узнаете, какие вопросы вам могут задать на процессе и какой приговор вам вынесут в итоге.