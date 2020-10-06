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Игра, в которую должен сыграть каждый белорус. Какое наказание вам дадут по статье 23.34 КоАП?
06.10.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судебные заседания по статье 23.34 КоАП проходят сейчас в Беларуси каждый будний день. Читатели TUT.BY внимательно следили за их ходом по нашим репортажам и предложили сделать симулятор судебного заседания. Мы превратили это в игру: с ее помощью вы заранее узнаете, какие вопросы вам могут задать на процессе и какой приговор вам вынесут в итоге.
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все совпадения с реальными людьми и ситуациями случайны. Игра носит юмористический характер.
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