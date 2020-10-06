ГосСМИ распространило видео, на котором задержанный с окровавленным лицом. Что говорит его семья?

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Telegram-канале МВД появилась информация о том, что в Минском районе пятеро мужчин повредили машину жены милиционера. На видео один из задержанных — мужчина, лицо которого в крови, рассказывает, что его зовут Антон Быковский. На вопрос: «С какой целью сюда приехали?», он отвечает: «Я ошибся политическими взглядами». Сейчас Антону, говорит его супруга Дарья, предъявлено обвинение по статье «Хулиганство».



Антон и Дарья. Фото в редакцию прислала Дарья

По данным МВД, в ночь на 29 сентября пятеро мужчин прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов в машине жены милиционера. Мужчины, сообщает ведомство, познакомились в радикальных чатах. Приехали на машинах и, оставив их в лесу, пешком дошли до оговоренного места. По информации министерства, мужчинам от 28 до 39 лет, один из них безработный, остальные трудятся развозчиками пиццы, тренером по каратэ и работником метро, они «активные участники протестов и таким образом решили выместить злобу к правоохранительным органам». Задержали их «оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР».

Одного из задержанных зовут Антон Быковский, 38 лет. Он тот самый мужчина с видео, лицо которого в крови. Его семья живет в агрогородке в Минском районе, с женой они воспитывают двоих детей. Антон работает в спортивном клубе детским тренером по дзюдо.

— К ночи 29 сентября он сказал, что у него есть какая-то работа и ему нужно уехать, — возвращается к тем событиям Дарья. — Я просила его остаться дома, но в последнее время он ко мне не прислушивался. На утро, когда Антон не вернулся, я стала волноваться. Набирала его, он не отвечал. Позвонила на работу — там сообщили: Антон не приехал на совещание. Никакой информации о муже у меня не было.

Дарья — программист-фрилансер, работает в Минске. Вечером, вспоминает, когда вернулась из города, к дому подъехала машина с милиционерами. Они, продолжает собеседница, сообщили, что ее супруг задержан, показали постановление на обыск и стали осматривать дом.

— В постановлении была указана статья 339 УК (Хулиганство), а также написано, что муж с другими людьми испортил чью-то машину. Кто эти люди, я не знаю, их фамилии увидела впервые. Как Антон с ними познакомился, мне тоже неизвестно, — рассказывает Дарья. — Обыск длился часа три. За это время сотрудники перерыли весь дом и ферму, где живут наши животные.

По словам Дарьи, у них изъяли флешки, технику, деньги, личные вещи.

— Вернувшись из города, я имела неосторожность занести в дом свой макбук. Его тоже забрали, хотя я говорила: это мой — личный, Антон никогда его и в руки не брал. И вот уже неделю я не могу работать, потому что изъяли мой рабочий инструмент. Мобильные детей тоже забрали, — чуть сдерживает эмоции собеседница. — Что касается денег, я объясняла, я айтишница, муж — детский тренер, у нас питомник собак. Мы честным трудом зарабатываем деньги, и почему их вдруг забирают.

Подробностей ЧП с машиной жены милиционера, говорит Дарья, она не знает. Почему мужчины испортили именно этот автомобиль, ей тоже неизвестно.

— Антон хороший человек, но события, которые случились в нашей стране в день выборов и после, его сильно изменили, — рассказывает она. — Так получилось, что 9 августа мужу нужно было завезти в Минск голубику. Когда он туда поехал, он видел, что происходило в городе. Он видел, как силовики стреляли в людей, взрывали светошумовые гранаты, распыляли газ. Он рассказывал ужасные вещи про раненых, про то, как люди не понимали, за что с ними так. Из-за всего этого Антон закрылся. Он перестал со мной разговаривать. У человека перевернулся мир внутри.



Антон Быковский после задержания. Скриншот видео

Дарья не скрывает, ее муж выходил на улицу в знак протеста. Однажды был задержан. Суд дал ему 28 базовых.

— Я пыталась с ним поговорить, но он был зол на силовиков. Говорил, что нельзя так поступать со своим народом, — описывает те беседы Дарья. — Сейчас, после его задержания, я живу в каком-то ужасном режиме. Очень много звонков, сообщений. Люди спрашивают: «Как вам помочь?» А я не знаю, как мне помочь.

По словам Дарьи, обвинение ее мужу уже предъявлено — ч. 2 ст. 339 УК РБ (Хулиганство). После задержания он попал в больницу — в неврологию. В понедельник, 5 октября, рассказывает жена, Антона Быковского выписали из медучреждения.

— Вы видели ролик, где после задержания ваш муж отвечает на вопросы?

— Да, и это было страшно. Никакие железяки не стоят человеческого здоровья. Мне кажется, это какая-то показательная порка, — говорит Дарья. — Как нам удалось узнать, сразу муж хотел убежать, но, когда понял, что это бесполезно, встал на колени и поднял руки. Его начали бить с ноги в лицо, пытали электрошокером, распылили в глаза газ. Я не знаю, что именно произошло в тот вечер и почему мой муж поехал к машине этого милиционера. Всю жизнь он занимается спортом. Его ученики часто участвуют в турнирах, завоевывают награды. Дети его любят.

— Писали ли вы заявление в Следственный комитет по поводу состояния здоровья мужа после задержания?

— Пока нет, сегодня я подавала ходатайство в СК Минского района, чтобы мне вернули мои вещи.

С вопросами, почему на кадрах после задержания Антон Быковский в крови и зачем его в таком состоянии записали на видео, TUT.BY обратился в пресс-службу МВД. В ведомстве комментировать ситуацию не стали, при этом отметили, что мужчины, в том числе и Антон Быковский, были задержаны за совершение преступления.