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Отъезд дипломатов, суды, события в Кыргызстане. Что происходит сегодня в стране и не только
06.10.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня глава МИД Польши заявил об отзыве «части послов, аккредитованных в Беларуси», уезжают также послы Литвы и Германии, а еще стало известно, после чего отозвали и лишили дипломатического ранга нашего посла в Латвии. За всем следим, обо всем рассказываем — все главное за день в традиционном онлайне TUT.BY.
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Сегодня глава МИД Польши заявил об отзыве «части послов, аккредитованных в Беларуси», уезжают также послы Литвы и Германии, а еще стало известно, после чего...
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