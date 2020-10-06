Отъезд дипломатов, суды, события в Кыргызстане. Что происходит сегодня в стране и не только

Источник материала: Tut.by

Сегодня глава МИД Польши заявил об отзыве «части послов, аккредитованных в Беларуси», уезжают также послы Литвы и Германии, а еще стало известно, после чего отозвали и лишили дипломатического ранга нашего посла в Латвии. За всем следим, обо всем рассказываем — все главное за день в традиционном онлайне TUT.BY.