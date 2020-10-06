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Как в Бресте продвигается строительство самого крупного медицинского комплекса в регионе

06.10.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Закладку фундамента будущего медицинского объекта, самого крупного на Брестчине, начали еще в конце 2019 года. За девять месяцев, которые прошли с тех пор, строители успели возвести часть стен и перекрытий на четырех этажах и приступили к работам на последнем, пятом, пишет «Брестская газета».


Проект медицинского центра разрабатывал «Брестпроект». Генподрядчиком строительства является УП «Брестская СПМК-2». Предприятие входит в состав «Брестоблсельстрой».


Медицинский центр на улице Краснознаменной в Бресте будет 5-этажным и состоять из трех корпусов. В них разместятся детская поликлиника на 600 посещений в смену и женская консультация на 500 посещений, а также лечебно-диагностический комплекс общеполиклинического профиля.


Финансируется строительство объекта из бюджетных источников всех уровней — от республиканского до местного. На первоначальном этапе реализации проекта из областного бюджета был выделен 1 млн рублей.

Новый объект, по задумке властей, позволит значительно разгрузить работу действующих поликлиник Бреста. Здесь смогут обслуживаться жители не только юго-западной части города, но и жители других его микрорайонов и даже соседних районов области.


 
Теги: Брест
 
 
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Многопрофильный медицинский центр строится на улице Краснознаменной возле нового пожарного депо и напротив парка 1000-летия Бреста.
 
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