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Мужчина сорвал флаг со школы в Бресте на Советской - и попал под «уголовку»
06.10.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ночью 16 сентября парень сорвал флаг у входа в Детскую хореографическую школу на Советской в Бресте и убежал. Флаг упал на землю. Хулигана нашли и задержали,
Парень пояснил в милиции, что просто был нетрезв.
Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственным символом Республики Беларусь.
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