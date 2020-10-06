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Мужчина сорвал флаг со школы в Бресте на Советской - и попал под «уголовку»

06.10.2020 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 16 сентября парень сорвал флаг у входа в Детскую хореографическую школу на Советской в Бресте и убежал. Флаг упал на землю. Хулигана нашли и задержали, сообщает УВД.


Скриншот видеоролика УВД

Парень пояснил в милиции, что просто был нетрезв.

Возбуждено уголовное дело по факту надругательства над государственным символом Республики Беларусь.

 
Теги: Брест
 
 
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