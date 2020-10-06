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Священника, осужденного в Беларуси за сутенерство, все-таки отправили в колонию в России
06.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Священник Николай Киреев, приговоренный в Беларуси к лишению свободы за сутенерство, все-таки продолжит отбывать наказание в России, пишет
30 сентября Всеволожский городской суд признал вину мужчину в совершении по предварительному сговору с другим лицом вовлечения четырех жительниц Республики Беларусь в занятие проституцией на территории Российской Федерации (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ). Киреев заключен под стражу и направлен в исправительную колонию общего режима. Ему предстоит отбыть срок в 1 год 11 месяцев 21 день.
Напомним, в ноябре 2017 года Киреева приговорили в Витебске к 5,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В августе прошлого года срок был сокращен по амнистии. Мужчину перевели в Россию, где он должен был отбывать наказание.
Однако в январе этого года был
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Киреев заключен под стражу и направлен в исправительную колонию общего режима. Ему предстоит отбыть срок в 1 год 11 месяцев 21 день.
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