Священника, осужденного в Беларуси за сутенерство, все-таки отправили в колонию в России

Источник материала: Tut.by

Священник Николай Киреев, приговоренный в Беларуси к лишению свободы за сутенерство, все-таки продолжит отбывать наказание в России, пишет Reform со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области РФ.



Николай Киреев. Фото: Игорь Матвеев

30 сентября Всеволожский городской суд признал вину мужчину в совершении по предварительному сговору с другим лицом вовлечения четырех жительниц Республики Беларусь в занятие проституцией на территории Российской Федерации (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ). Киреев заключен под стражу и направлен в исправительную колонию общего режима. Ему предстоит отбыть срок в 1 год 11 месяцев 21 день.

Напомним, в ноябре 2017 года Киреева приговорили в Витебске к 5,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В августе прошлого года срок был сокращен по амнистии. Мужчину перевели в Россию, где он должен был отбывать наказание.

Однако в январе этого года был отменено постановление суда первой инстанции (Всеволжского городского суда) в признании и исполнении приговора Беларуси в отношении Киреева «в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона Российской Федерации». Оправдательный приговор при этом не выносился.