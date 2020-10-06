ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Священника, осужденного в Беларуси за сутенерство, все-таки отправили в колонию в России

06.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Священник Николай Киреев, приговоренный в Беларуси к лишению свободы за сутенерство, все-таки продолжит отбывать наказание в России, пишет Reform со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области РФ.


Николай Киреев. Фото: Игорь Матвеев

30 сентября Всеволожский городской суд признал вину мужчину в совершении по предварительному сговору с другим лицом вовлечения четырех жительниц Республики Беларусь в занятие проституцией на территории Российской Федерации (п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 240 УК РФ). Киреев заключен под стражу и направлен в исправительную колонию общего режима. Ему предстоит отбыть срок в 1 год 11 месяцев 21 день.

Напомним, в ноябре 2017 года Киреева приговорили в Витебске к 5,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. В августе прошлого года срок был сокращен по амнистии. Мужчину перевели в Россию, где он должен был отбывать наказание.

Однако в январе этого года был отменено постановление суда первой инстанции (Всеволжского городского суда) в признании и исполнении приговора Беларуси в отношении Киреева «в связи с существенным нарушением уголовно-процессуального закона Российской Федерации». Оправдательный приговор при этом не выносился.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Киреев заключен под стражу и направлен в исправительную колонию общего режима. Ему предстоит отбыть срок в 1 год 11 месяцев 21 день.
 
Новости дня
Новости общества
 
Квартира речицких пенсионеров покрылась плесенью - и причину не знает даже ЖКХ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика