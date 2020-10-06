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Квартира речицких пенсионеров покрылась плесенью - и причину не знает даже ЖКХ

06.10.2020 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В непростой ситуации оказалась семья пенсионеров из Речицы. Стены их квартиры, мебель и даже одежда покрылись плесенью. Причину сырости не могут найти даже специалисты, сообщает ОНТ.


Стоит одежде и обуви Владимира Асмолова хотя бы пару суток полежать в шкафу — и не поможет даже химчистка. Квартиру, жалуется хозяин, разъедает грибок. Повсюду черные стены и плесень, ржавеют металлические инструменты, быстро портятся продукты. Все из-за высокой влажности в квартире и зимой, и летом. При этом вытяжки исправны (проверяли), а комнаты неоднократно проветриваются.

Хозяин уверен, что сырость поднимается из подвала. Местные коммунальники о проблеме знают и пытаются решить ее уже больше года. Обследовали дом — от крыши до подвала, но причину так и не установили. Кстати, подвал практически в идеальном состоянии. Каждую щель здесь заделали специальным раствором, открыли все вентиляционные каналы.

Случай уникальный: в других квартирах в этом доме такой проблемы нет.

— Будем еще раз обследовать подвальное помещение, проверим состояние труб, если требуется, сделаем изоляцию трубопроводов, и между полом квартиры и фундаментом, если там будут негерметичные швы, будем заделывать, — обещают в Речицком райжилкомхозе.

Но Владимир Стефанович ждать не намерен: он проводит свое расследование. Завтра обещает прийти в подвал с инструментом и решать проблему своими силами — до начала отопительного сезона. Иначе придется просить уже экстренной помощи: зимовать в сырой квартире из-за сложного диагноза ему запретили врачи.

 
 
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В непростой ситуации оказалась семья пенсионеров из Речицы. Стены их квартиры, мебель и даже одежда покрылись плесенью.
 
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