Квартира речицких пенсионеров покрылась плесенью - и причину не знает даже ЖКХ

Источник материала: Tut.by

В непростой ситуации оказалась семья пенсионеров из Речицы. Стены их квартиры, мебель и даже одежда покрылись плесенью. Причину сырости не могут найти даже специалисты, сообщает ОНТ.





Стоит одежде и обуви Владимира Асмолова хотя бы пару суток полежать в шкафу — и не поможет даже химчистка. Квартиру, жалуется хозяин, разъедает грибок. Повсюду черные стены и плесень, ржавеют металлические инструменты, быстро портятся продукты. Все из-за высокой влажности в квартире и зимой, и летом. При этом вытяжки исправны (проверяли), а комнаты неоднократно проветриваются.

Хозяин уверен, что сырость поднимается из подвала. Местные коммунальники о проблеме знают и пытаются решить ее уже больше года. Обследовали дом — от крыши до подвала, но причину так и не установили. Кстати, подвал практически в идеальном состоянии. Каждую щель здесь заделали специальным раствором, открыли все вентиляционные каналы.

Случай уникальный: в других квартирах в этом доме такой проблемы нет.

— Будем еще раз обследовать подвальное помещение, проверим состояние труб, если требуется, сделаем изоляцию трубопроводов, и между полом квартиры и фундаментом, если там будут негерметичные швы, будем заделывать, — обещают в Речицком райжилкомхозе.

Но Владимир Стефанович ждать не намерен: он проводит свое расследование. Завтра обещает прийти в подвал с инструментом и решать проблему своими силами — до начала отопительного сезона. Иначе придется просить уже экстренной помощи: зимовать в сырой квартире из-за сложного диагноза ему запретили врачи.