﻿ Отец и сын, которые перепрыгнули забор шведского посольства, там живут уже почти месяц. 21.by
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Отец и сын, которые перепрыгнули забор шведского посольства, там живут уже почти месяц

06.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые 11 сентября перепрыгнули через забор шведского посольства, чтобы попросить политического убежища, до сих пор живут на территории диппредставительства. То есть уже почти месяц.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Виталий рассказал TUT.BY, что они с сыном находятся в здании посольства, их кормят, с ними все в порядке.

— Все нормально, все по-прежнему. Мы находимся здесь в безопасности, все хорошо, — говорит он.

Напомним, 11 сентября жители Витебска Виталий (47 лет) и Владислав (29 лет) Кузнечики Минске и просят убежища">прибыли к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. Когда дверь им не открыли, сославшись на то, что в посольстве не дают политического убежища, отец и сын перепрыгнули через забор. С того момента мужчины находятся на территории диппредстваительства в ожидании разрешения их ситуации.


По словам отца и сына, милиционеры на этом фото распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Ранее Виталий и Владислав рассказали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста, участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».

Ранее сообщалось, что в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков идет проверка по факту нападения на сотрудников милиции.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска, которые 11 сентября перепрыгнули через забор шведского посольства, чтобы попросить политического убежища, до сих пор...
 
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