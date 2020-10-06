«Чтобы все пережили зиму». Птичьему приюту под Осиповичами нужна помощь

Источник материала: Tut.by

Помните, мы рассказывали о приюте в деревне Моисеевичи, куда привозят спасать диких птиц со всей Беларуси? Семья Столяровых — Александр, Жанна и их сын Ратмир — давно лечат и выпускают на волю пернатых. И сейчас им снова нужна помощь: приют готовится к зиме, и для больных птиц, которые проведут несколько месяцев в вольерах, нужно обустроить все: подготовить дрова для обогрева, солому на подстилку, еду.



Фото предоставлено семьей Столяровых

ЧПУ «Охрана природы» было создано на основе приюта «Птичий двор» в 2017 году. Сам же приют существует с 2013 года и занимается лечением и реабилитацией пострадавших диких птиц. А также по возможности оказывает помощь и другим диким животным, иногда собакам и кошкам. Организация — исключительно некоммерческая, государственных дотаций не получает, существует за счет пожертвований и семейного бюджета семьи Столяровых.

Совсем недавно в приюте находились на лечении одновременно 157 птиц, рассказывает Жанна Столярова. Список пернатых, которых Столяровы уже вылечили и выпустили, больше похож на справочник птиц, обитающих в Беларуси. Это краснокнижные пустельги, конюки, аисты, дубонос, лебеди, дикие утки, дикий гусь, галки, вороны и грачи, дрозды, скворцы, королек, ушастые совы, неясыти, голуби, ласточки, белолобка, выпь, сойки, сороки, кулик, вальдшнепы.

Но и зимовать у Столяровых остается еще много птиц. Они проведут всю зиму в вольерах, которые нужно отапливать — у некоторых пернатых из-за травм нарушен теплообмен. Птиц нужно кормить (мышами, рыбой, зерном, насекомыми, субпродуктами). Да и вольеров пока не хватает, хотя Александр Столяров занимается строительством каждый день — просто он делает это в основном один.

Если вы хотите помочь птичьему приюту, тут есть реквизиты и список всего , что подойдет для корма пернатых.