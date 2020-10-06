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«Чтобы все пережили зиму». Птичьему приюту под Осиповичами нужна помощь
06.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Помните, мы рассказывали о приюте в деревне Моисеевичи, куда
Совсем недавно в приюте находились на лечении одновременно 157 птиц, рассказывает Жанна Столярова. Список пернатых, которых Столяровы уже вылечили и выпустили, больше похож на справочник птиц, обитающих в Беларуси. Это краснокнижные пустельги, конюки, аисты, дубонос, лебеди, дикие утки, дикий гусь, галки, вороны и грачи, дрозды, скворцы, королек, ушастые совы, неясыти, голуби, ласточки, белолобка, выпь, сойки, сороки, кулик, вальдшнепы.
Но и зимовать у Столяровых остается еще много птиц. Они проведут всю зиму в вольерах, которые нужно отапливать — у некоторых пернатых из-за травм нарушен теплообмен. Птиц нужно кормить (мышами, рыбой, зерном, насекомыми, субпродуктами). Да и вольеров пока не хватает, хотя Александр Столяров занимается строительством каждый день — просто он делает это в основном один.
Если вы хотите помочь птичьему приюту,
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Для больных птиц, которые проведут несколько месяцев в вольерах, нужно обустроить все: подготовить дрова для обогрева, солому на подстилку, еду.
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