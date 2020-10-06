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Чехия поможет белорусским студентам, попавшим под репрессии

06.10.2020 13:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство образования Чехии приняло решение выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов на фоне протестов, которые проходят в Беларуси против авторитарного режима Лукашенко, сообщают naviny.media.

На каждого студента на один академический год Минобразования выделит вузу до 150 000 крон (около 5500 евро). Средства будут направляться как на прием новых студентов в вузы, так и на краткосрочные стажировки учащихся — на эти цели будет выделяться по 15 000 крон (около 550 евро), сообщает radio.cz.

«Решение о предоставлении этой поддержки мы приняли в связи с текущей ситуацией в Беларуси. Одна будет предназначена в том числе студентам, которые в данный момент опасаются продолжать учебу в Беларуси, а также тем, кто лишился возможности получать там высшее образование», — сообщает заместитель министра по работе с вузами Павел Долечек.

Подходит ли тот или иной студент под категорию нуждающегося в помощи, решит само чешское учебное заведение, сообщает министерство. Это может быть сделано на основании переписки или собеседования с претендентом.

 
 
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Министерство образования Чехии приняло решение выделить средства на обучение в чешских вузах белорусских студентов на фоне протестов, которые проходят в...
 
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