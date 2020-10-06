«День рождения встретит не дома». На 12 суток осудили преподавателя БГУ и члена легендарной команды КВН

Источник материала: Tut.by

4 октября на воскресном марше задержали преподавателя Александра Тыкуна. На протяжении последних двух лет он работает на механико-математическом факультете Белорусского государственного университета, который окончил сам. После выпуска Александр Тыкун играл в КВН в составе легендарной команды БГУ, которая дважды становилась чемпионом Высшей лиги. 5 октября над Александром состоялся суд, который наказал его 12 сутками ареста за участие в протестном марше.



Фото с личной страницы в «ВКонтакте»

13 октября у Александра Тыкуна день рождения — ему исполнится 43 года. Где именно он проведет его: на Окрестина в Минске, в Жодино или, может быть, в Барановичах, его супруга Ирина пока не знает.

— Вряд ли дома, — говорит она.

В 1998 году Александр Тыкун окончил механико-математический факультет БГУ. В 1999-м и 2001-м стал чемпионом Высшей лиги КВН — Александр играл в одной команде с Вадимом Галыгиным, Виталием Шляппо, Кириллом Папакулем и другими.

В 2004-м году Александр Тыкун защитил диссертацию и стал кандидатом физико-математических наук, работал в Институте математики Академии наук. Параллельно занимался написанием сценариев для сериалов — и со временем перешел в эту сферу, работал на телеканале СТС.

Согласно сайту kinopoisk.ru , в составе сценарной группы Александр Тыкун был автором сериалов «Солдаты», «Кадетство», «Маргоша», «Молодежка», «Ускоренная помощь» и других.

В Белгосуниверситет Александр Тыкун вернулся два года назад, рассказывает его супруга Ирина, тоже выпускница мехмата БГУ.

— Александр — человек очень разнообразных интересов, талантливый со всех сторон и в разных областях. 18 лет он занимался написанием сценариев. Несколько лет назад, в честь юбилея механико-математического факультета, его пригласили на встречу выпускников. Предложили: «Не хотите попробовать?» Александр задумался над этим предложением всерьез — и согласился. По образованию он математик, есть ученая степень. Решил попробовать себя в преподавании.

По словам Ирины, Александру его новая работа нравится, студенты его тоже любят. Он работает доцентом на кафедре функционального анализа и аналитической экономики.

— Он не афишировал свое кавээновское и киношное прошлое. Но когда студенты узнали об этом, устроили ему овации.

Ирина говорит, что к событиям, которые в последние месяцы происходят в Беларуси, «Александр, как и многие, не мог оставаться равнодушным, но активных действий не предпринимал». 4 октября он решил выйти на протестный марш — и его задержали неподалеку от пересечения улиц Кальварийской и Гусовского. На следующий день Александра судили в суде Заводского района по статье 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Ни супруга, ни адвокат на процесс попасть не смогли.



Протестный марш 4 октября 2020 года, Минск. Фото: TUT.BY

— Утром друзья и коллеги ездили посмотреть расписание, его фамилия в списках не значилась. Один из друзей приехал в обед, в 14.05 тоже ничего не было. И вдруг в 14.11 обновили информацию — оказалось, что суд пройдет в 14.15. С утра я заключила договор с адвокатом, но он, естественно, приехать не успел.

Решение суда Заводского района — 12 суток административного ареста.

— Сегодня адвокат будет подавать документы на обжалование, хотя понимаем, что шансов немного.

С понедельника, 5 октября, в ИВС и ЦИП на Окрестина изменились правила приема передач — теперь их можно передать только по четвергам, рассказывает Ирина. Ее мужа они коснулись в первую очередь.

— К сожалению, нельзя передать даже лекарства. Саша гипертоник, он пожизненно каждый день принимает препараты. Вчера мы не смогли передать их, даже имея на руках заключение врача. Я объясняла ситуацию, но мне сказали «нет, только по четвергам, у нас есть врач, необходимые лекарства, если нужно, ему дадут». Но в суде Саша говорил, что лекарства ему так и не предоставили.

На свободу Александр Тыкун должен выйти 16 октября.