В Гомеле прошел суд над главным редактором издания «Сильные новости» Анной Якштас

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 6 октября, в Гомеле прошел суд над редактором издания «Сильные новости» Анной Якштас. Ее признали виновной в участии в несанкционированных массовых мероприятиях.



Фото: Елена Бычкова

Согласно материалам дела, 27 сентября на улице Советской недалеко от здания Следственного комитета Анна, «выдавая себя за аккредитованного журналиста», нарушила порядок проведения массовых мероприятий.

Анна виновной себя не признала.

— В тот день я вела съемку на телефон, чтобы потом опубликовать это в новостях, я старалась держаться от толпы подальше, но иногда оказывалась в ней.

— Аккредитация на журналистскую деятельность имеется у вас? — интересуется судья Алина Кошкина. Видимо, она имеет в виду статус зарегистрированного в Мининформе СМИ.

— Нет.

— Вы понимали, что нарушали закон?

— Понимала. Я была не в толпе и знала, что шествие не санкционировано. Моя работа сводится к тому, чтобы освещать события. Аккредитации нет, но не освещать я не могу. Это моя работа.

Суд решил, что Анна виновна. У нее на иждивении двое несовершеннолетних детей, так что суд не может назначить ей «сутки» — поэтому наказал штрафом в 20 б. в.

Напомним, Анну и ее мужа Дениса задержали утром 3 октября. Денис 5 октября получил 15 суток.