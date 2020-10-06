Заведующую отделением РНПЦ детской онкологии оштрафовали за участие в акции протеста на 25 базовых

Источник материала: Tut.by

4 октября в Минске задержали детского реаниматолога с 30-летним стажем, заведующую отделением трансфузиологии и экстракорпоральных методов лечения РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Инессу Доронину. 5 октября ее судили по ч.1 ст. 23.34 КоАП в суде Первомайского района столицы. Врачу дали 25 базовых величин штрафа. Сегодня медик уже на работе.



Фото: скриншот из видеообращения врачей и ученых на YouTube

— Инесса Григорьевна — это нерв нашего центра, высококвалифицированный специалист, ответственный и выносливый реаниматолог, спасший жизни тысячам обреченных детей, — говорят о враче коллеги. — То, с чем сталкиваются детские реаниматологи онкологического центра, не дай Бог увидеть никому. Испытать чувства, которые реаниматологи переживают после каждого дежурства, не пожелаешь самому страшному врагу.

Родные Инессы Дорониной говорят, что ее задержали 4 октября в районе Немиги. Затем отвезли в Первомайское РУВД, а потом на Окрестина, где она, по их словам, находилась в ЦИП.

5 октября в Первомайском суде медика судили по ч.1 ст. 23.34 КоАП и дали 25 базовых величин штрафа — это 675 рублей. Сегодня Инесса Григорьевна уже на работе.

Коллеги врача не остались в стороне от ситуации:

— Как мы можем работать эффективно, зная, что сегодня твой товарищ оказался в ЦИП, а завтра, возможно, на его месте будешь ты? Ведь за тобой чужие жизни, жизни чьих-то детей.

Инесса Доронина ранее выступила в открытом видеообращении медиков и ученых в связи с задержаниями студентов и лицеистов на акциях протеста 1−4 сентября 2020 года в Беларуси.