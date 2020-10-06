С начала года в Беларуси от отравления грибами умерло восемь человек

Источник материала: Tut.by

В сравнении с январем-августом в сентябре этого года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших — в 2,1 раза, сообщает сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.



Фото: gs.by

По состоянию на 5 октября в Беларуси регистрировано 36 случаев отравлений грибами (Брестская область — 12, Минская — 7, Могилевская — 6, Гомельская — 5, Витебская — 3, Гродненская — 2, Минск — 1). Пострадало 43 человека, из них 7 — дети в возрасте от 1 года до 11 лет. Умерло 8 пострадавших, в том числе один девятилетний ребенок.

Центр гигиены напоминает, что отравления грибами имеют характерные признаки. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3−12 часов после употребления грибов. Появляются резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.

Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными, если их неправильно приготовить. К условно-съедобным грибам относятся некоторые виды сыроежек, свинушки, волнушки, чернушки и другие. Они содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления.

Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редкость — отравления недоваренными и сырыми грибами.

Основные правила профилактики:

собирать только известные грибы (существуют специальные справочники съедобных и ядовитых грибов). Не уверены — не берите;

после сбора грибы необходимо как можно быстрее перебрать и обработать. Даже самый лучший съедобный гриб, если он перезрел, начал подгнивать или долго лежал без обработки, может стать ядовитым;

Не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;

Не пробовать подозрительные грибы на вкус;

надо отваривать все грибы, а отвар сливать, так как грибы обладают способностью поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества в концентрациях, в несколько раз превышающих содержание их в почве, воде, растениях. По этой же причине нельзя собирать грибы вдоль автотрасс, рядом с промышленными предприятиями, в черте города;

заготавливать впрок только молодые грибы;

солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;

перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;

никогда не покупать на рынке и «с рук» грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами;

пластинчатые грибы надо покупать только с ножками. Таким образом можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки «воротничок»;

условно-съедобные грибы необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз не менее 50 минут. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой;

грибы должны быть исключены из рациона детей, людей, имеющих болезни печени и обмена веществ, людей преклонного возраста.

при появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинский помощью.