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С начала года в Беларуси от отравления грибами умерло восемь человек
06.10.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В сравнении с январем-августом в сентябре этого года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших — в 2,1 раза, сообщает
По состоянию на 5 октября в Беларуси регистрировано 36 случаев отравлений грибами (Брестская область — 12, Минская — 7, Могилевская — 6, Гомельская — 5, Витебская — 3, Гродненская — 2, Минск — 1). Пострадало 43 человека, из них 7 — дети в возрасте от 1 года до 11 лет. Умерло 8 пострадавших, в том числе один девятилетний ребенок.
Центр гигиены напоминает, что отравления грибами имеют характерные признаки. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3−12 часов после употребления грибов. Появляются резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.
Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными, если их неправильно приготовить. К условно-съедобным грибам относятся некоторые виды сыроежек, свинушки, волнушки, чернушки и другие. Они содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления.
Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редкость — отравления недоваренными и сырыми грибами.
Основные правила профилактики:
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В сравнении с январем-августом в сентябре этого года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших - в 2,1 раза, сообщает сайт...
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