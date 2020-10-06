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С начала года в Беларуси от отравления грибами умерло восемь человек

06.10.2020 14:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сравнении с январем-августом в сентябре этого года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших — в 2,1 раза, сообщает сайт Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. 


Фото: gs.by

По состоянию на 5 октября в Беларуси регистрировано 36 случаев отравлений грибами (Брестская область — 12, Минская — 7, Могилевская — 6, Гомельская — 5, Витебская — 3, Гродненская — 2, Минск — 1). Пострадало 43 человека, из них 7 — дети в возрасте от 1 года до 11 лет. Умерло 8 пострадавших, в том числе один девятилетний ребенок.

Центр гигиены напоминает, что отравления грибами имеют характерные признаки. Заболевание, как правило, начинается внезапно, через 3−12 часов после употребления грибов. Появляются резкая боль в животе, неукротимая рвота, понос, слабость, головная боль. В дальнейшем могут присоединяться судороги, галлюцинации.

Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и условно-съедобными, если их неправильно приготовить. К условно-съедобным грибам относятся некоторые виды сыроежек, свинушки, волнушки, чернушки и другие. Они содержат раздражающие, едкие, горькие ядовитые вещества, способные вызывать отравления.

Причиной острого отравления могут стать и съедобные грибы, если они долго находились без кулинарной обработки. Не редкость — отравления недоваренными и сырыми грибами.

Основные правила профилактики:

  • собирать только известные грибы (существуют специальные справочники съедобных и ядовитых грибов). Не уверены — не берите;
  • после сбора грибы необходимо как можно быстрее перебрать и обработать. Даже самый лучший съедобный гриб, если он перезрел, начал подгнивать или долго лежал без обработки, может стать ядовитым;
  • Не собирать и не покупать на рынке переросшие, дряблые, поврежденные личинками и плесенью грибы;
  • Не пробовать подозрительные грибы на вкус;
  • надо отваривать все грибы, а отвар сливать, так как грибы обладают способностью поглощать из окружающей среды и накапливать токсичные вещества в концентрациях, в несколько раз превышающих содержание их в почве, воде, растениях. По этой же причине нельзя собирать грибы вдоль автотрасс, рядом с промышленными предприятиями, в черте города;
  • заготавливать впрок только молодые грибы;
  • солить, сушить, мариновать каждый вид грибов отдельно;
  • перед отвариванием тщательно мыть грибы от частичек песка и почвы;
  • никогда не покупать на рынке и «с рук» грибные консервы, герметично закрытые крышками в домашних условиях, а также сухие грибы, грибную икру и различные салаты с грибами;
  • пластинчатые грибы надо покупать только с ножками. Таким образом можно идентифицировать бледную поганку, имеющую клубневидное утолщение ножки «воротничок»;
  • условно-съедобные грибы необходимо минимум дважды отваривать, каждый раз не менее 50 минут. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой;
  • грибы должны быть исключены из рациона детей, людей, имеющих болезни печени и обмена веществ, людей преклонного возраста.
  • при появлении первых признаков недомогания после употребления в пищу грибов следует немедленно обращаться за медицинский помощью.

 
Теги: Минск
 
 
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В сравнении с январем-августом в сентябре этого года количество случаев отравления грибами увеличилось в 1,8 раза, число пострадавших - в 2,1 раза, сообщает сайт...
 
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