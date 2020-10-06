Специализированный детский сад в Могилеве снова начнет работать - в ноябре

Источник материала: Tut.by

Единственный в Могилеве детский сад для детей с нарушением зрения возобновит свою работу в ноябре. После капитального ремонта сюда вернутся воспитанники и специалисты, сообщает ТРК «Могилев». Речь идет о яслях-саде № 40 на улице Плеханова.

В этом детском саду каждый третий ребенок носит очки. Из 11 групп в учреждении — три специализированные, то есть для детей с нарушением зрения.

С такими детьми проводят специальные занятия, а также лечат, и все это, говорят, дает отличный результат: улучшения наблюдаются у всех детей. И многие из ребят в первый класс уже отправляются без очков

С ребятами, у которых вместе со зрением есть проблемы с речью, занимаются также тифлопедагоги.

Сейчас 3 специализированные группы для детей с нарушением зрения и специалисты размещаются в детском саду № 110.