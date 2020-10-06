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Специализированный детский сад в Могилеве снова начнет работать - в ноябре

06.10.2020 14:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Единственный в Могилеве детский сад для детей с нарушением зрения возобновит свою работу в ноябре. После капитального ремонта сюда вернутся воспитанники и специалисты, сообщает ТРК «Могилев». Речь идет о яслях-саде № 40 на улице Плеханова.

В этом детском саду каждый третий ребенок носит очки. Из 11 групп в учреждении — три специализированные, то есть для детей с нарушением зрения.

С такими детьми проводят специальные занятия, а также лечат, и все это, говорят, дает отличный результат: улучшения наблюдаются у всех детей. И многие из ребят в первый класс уже отправляются без очков

С ребятами, у которых вместе со зрением есть проблемы с речью, занимаются также тифлопедагоги.

Сейчас 3 специализированные группы для детей с нарушением зрения и специалисты размещаются в детском саду № 110.

 
Теги: Могилев
 
 
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В яслях-саду № 40 воспитываются дети с нарушениями зрения.
 
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