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РОЧС оштрафовал председателя товарищества на Дзержинского. Местные уверены - дело в БЧБ-подсветке

06.10.2020 15:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Видная многоэтажка по проспекту Дзержинского, 119, стала еще более заметной после того, как жильцы дома включили на общих лоджиях освещение в бело-красно-белых цветах. Вчера председателя местного товарищества оштрафовали — за нарушение правил пожарной безопасности. Жители уверены: все дело в подсветке.


Так выглядит дом по проспекту Дзержинского, 119, когда включено бело-красно-белое освещение на лоджиях. Фото: читатель TUT.BY

Дом на Дзержинского, 119, уже около трех недель особенно выделяется в темноте благодаря бело-красно-белой подсветке на всех этажах. В товариществе даже проводили опрос — за такое освещение высказалось большинство жителей дома.

Вчера, 5 октября, председателя товарищества собственников Константина Савицкого приглашали на разговор в администрацию Московского района Минска. Помимо местных чиновников на месте был и сотрудник РОЧС.


Так выглядит дом со двора. Фото: читатель TUT.BY

— Представитель администрации говорил, что не стоит нагнетать обстановку, что такая цветовая схема сейчас только сталкивает людей — тех, кто относится к протестному движению, и тех, кто против него. Чтобы снять напряжение у населения, рекомендовали убрать красные лампы. Я отказался, — рассказывает Савицкий.

В тот же день в дом на Дзержинского, 119, приехала проверка из РОЧС. Нарушения правил пожарной безопасности в доме нашли, председателю товарищества собственников выписали штраф — 30 базовых величин (810 рублей).


Фото: читатель TUT.BY

— С протоколом я согласен — нарушения, хоть и не грубые, но есть. Оставленная коляска на этаже, велосипед — все это было.

Что в протоколе? Например, есть проблемы с фиксированием дверей, загромождены проходы, в некоторых местах в доме самовольно установлены двери, на двух этажах одного из подъездов в момент проверки не было пожарных рукава и стволов.

По словам председателя товарищества, раньше контролирующие органы, если и выявляли какие-то нарушения, то сначала выдавали предписания для их устранения.

— В этом случае давать нам время никто не собирался. Закон работает против нас, — говорит председатель.


Еще один вид дома со стороны двора. Фото: читатель TUT.BY

Вечером жители дома встретились: обсуждали, как быть дальше. Один из них, Валентин, рассказал TUT.BY, что его абсолютно устраивают цветные лампочки на лоджиях.

— Наш дом относительно новый, ему лет пять. Еще когда его заселяли, на лоджиях где-то плафоны поснимали, где-то украли лампочки. Никакому МЧС не было дела до того, что в местах эвакуации и в местах общего пользования не было освещения. А теперь жители сами купили лампочки, сделали цветное освещение — сразу появилось дело до нашего дома, — возмущен житель. — Красный цвет нигде никем не запрещен.

На собрании пока решили выключить подсветку частично. На лоджиях башен, которые выходят к проспекту Дзержинского, выкрутили красные лампы. Со стороны двора яркая расцветка осталась. Жители готовы оплатить штраф, который выписали председателю, а также раздумывают, как могут защитить свои права.

Нам не удалось оперативно получить комментарий по бело-красно-белой подсветке в администрации Московского района столицы, если он появится позже — обязательно опубликуем.


Башня с «погасшими» лоджиями, которые еще позавчера были красными. Фото: читатель TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Видная многоэтажка по проспекту Дзержинского, 119, стала еще более заметной после того, как жильцы дома включили на общих лоджиях освещение в бело-красно-белых...
 
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