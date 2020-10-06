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«Служебная информация ограниченного распространения». Прокуратура отказалась отчитаться о расследовании пыток в ЦИП и ИВС
06.10.2020 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Минска отказалась отчитаться о проделанной работе в связи с пытками в центре изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания. Об этом
В ответ на свое обращение правозащитники получили лаконичный ответ: требования, изложенные в обращении, удовлетворению не подлежат.
Соответствующий запрос в конце сентября направили в прокуратуру правозащитные организации, входящие в Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси.
В ответе за подписью заместителя прокурора Минска Казимира Кежуна говорится: «Интересующие вас сведения являются служебной информацией ограниченного распространения. При указанных обстоятельствах требования, изложенные в обращении, удовлетворению не подлежат».
Руководитель «Правовой инициативы» Виктория Федорова отметила, что согласно закону о прокуратуре при осуществлении надзора за исполнением законодательства прокурор имеет право беспрепятственно входить в помещения и на другие объекты государственных органов, а также вызывать должностных лиц и требовать объяснений об обстоятельствах, связанных с нарушением законодательства.
«Несмотря на это, спустя почти два месяца после того, как стало известно о зверствах на Окрестина, в публичных источниках не появилось никакой информации о проделанной прокуратурой работе по посещению ЦИП и ИВС и защите прав и законных интересов граждан, — подчеркивает Федорова. — Отмечу, что исходя из п. 1 ст. 9 закона о прокуратуре, прокурорский работник действует гласно и открыто. Следовательно, в случае наличия соответствующего запроса общественности должна быть предоставлена информация. Попытка скрыть информацию говорит только об одном: прокуратура не сделала ничего».
Напомним, 26 августа под эгидой Генпрокуратуры Беларуси была создана
По последним данным, с заявлениями в правоохранительные органы обратились более 1000 человек.
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«Служебная информация ограниченного распространения». Прокуратура отказалась отчитаться о расследовании пыток в ЦИП и ИВС
Прокуратура Минска отказалась отчитаться о проделанной работе в связи с пытками в центре изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания.
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