|
В Речице «заминировали» исполком
06.10.2020 15:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня утром в Речице неизвестный сообщил о том, что здание райисполкома заминировано,
Неизвестный позвонил в приемную райисполкома и сообщил, что здание заминировано.
Работников тут же эвакуировали. Улицы Советскую, Ленина и Луначарского перекрыли.
На месте работает группа разминирования. По словам очевидцев, работы по поиску взрывного устройства продолжаются до сих пор.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работников райисполкома тут же эвакуировали. Улицы Советскую, Ленина и Луначарского перекрыли.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)