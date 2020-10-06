В Речице «заминировали» исполком

Источник материала: Tut.by

Сегодня утром в Речице неизвестный сообщил о том, что здание райисполкома заминировано, сообщает Речица CITY.



Фото: rcity.by

Неизвестный позвонил в приемную райисполкома и сообщил, что здание заминировано.

Работников тут же эвакуировали. Улицы Советскую, Ленина и Луначарского перекрыли.

На месте работает группа разминирования. По словам очевидцев, работы по поиску взрывного устройства продолжаются до сих пор.