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Журналисту «Сильных новостей» Надежде Пужинской дали 14 суток ареста. Где и когда ее судили - неизвестно
06.10.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле судили журналистку местного портала «Сильные новости», но никто из близких и дежуривших два дня в здании суда коллег не смог попасть на заседание. Надежде Пужинской дали 14 суток.
Напомним, в субботу, 3 октября, в Гомеле
«Ей там кто-то позвонил, она отошла и пропала, а потом сообщила, что находится в Советском РОВД. Потом стало известно, что Надежда задержана в связи с ведением административного процесса по статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)», — рассказывал ранее владелец портала Петр Кузнецов.
В чем конкретно обвиняли девушку, никто не знал.
Сегодня, 6 октября, состоялся суд. Как именно и где вынесли решение по делу — неизвестно. О нем «Сильным новостям» рассказала мама Надежды: дочь позвонила ей после суда и сообщила, что получила 14 суток. Дежурившие в суде Советского района журналисты не попали на заседание.
Анне Якштас сегодня дали штраф в 20 базовых — у нее есть несовершеннолетние дети, и на «сутки» ее отправить не могут.
Денис Якштас вчера получил 15 суток.
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Журналисту «Сильных новостей» Надежде Пужинской дали 14 суток ареста. Где и когда ее судили - неизвестно
В чем конкретно обвиняли девушку, никто не знает.
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