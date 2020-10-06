ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Теперь на Окрестина передачи принимают один раз в неделю

06.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Такое объявление появилось на стенах центра изоляции правонарушителей и ИВС на Окрестина. Новшество милиция объясняет «уменьшением рисков, связанных с распространением COVID-19».


Объявления на дверях ЦИП и ИВС на Окрестина. Фото: spring96.org

Изменения, касающихся передач в ЦИП и ИВС на Окрестина, произошли 5 октября. На стенах изолятора появилось вот такое объявление: «В целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Республики Беларусь COVID-19 прием передач для лиц, содержащихся в ЦИП ГУВД Мингорисполкома осуществляется по четвергам с 10.00 до 18.00».

Раньше еду, вещи и одежду можно было передавать задержанным по будням. Как считает Павел Сапелко, юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», такое новшество противоречит закону и значительно ухудшит положение тех, кто находится за решеткой.

 — Ограничивать передачи для арестованных незаконно, они имеют права их получать без ограничений, как это указано в Процессуально-исполнительном кодексе. Новый порядок означает, что половина задержанных может вообще не получить передачу. Речь про тех, кто получит наказание меньше недели, — комментирует Сапелко. — Никакие действия, решения, нормативные акты не могут ухудшать положение административно арестованных по сравнению с теми, которые описаны в ПИКоАП.

По мнению юриста, последние два месяца руководство ЦИП и ИВС на Окрестина не принимали мер по сдерживанию COVID-19, в камерах находилось несколько десятков человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое объявление появилось на стенах центра изоляции правонарушителей и ИВС. Новшество милиция объясняет «уменьшением рисков, связанных с распространением...
 
Новости дня
Новости общества
 
Преподаватель меда снялся в видео в защиту студентов, затем ему пришлось написать заявление на увольнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.10.2020
Mir24.TV Belarus
06.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика