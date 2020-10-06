Теперь на Окрестина передачи принимают один раз в неделю

Источник материала: Tut.by

Такое объявление появилось на стенах центра изоляции правонарушителей и ИВС на Окрестина. Новшество милиция объясняет «уменьшением рисков, связанных с распространением COVID-19».



Объявления на дверях ЦИП и ИВС на Окрестина. Фото: spring96.org

Изменения, касающихся передач в ЦИП и ИВС на Окрестина, произошли 5 октября. На стенах изолятора появилось вот такое объявление: «В целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Республики Беларусь COVID-19 прием передач для лиц, содержащихся в ЦИП ГУВД Мингорисполкома осуществляется по четвергам с 10.00 до 18.00».

Раньше еду, вещи и одежду можно было передавать задержанным по будням. Как считает Павел Сапелко, юрист лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», такое новшество противоречит закону и значительно ухудшит положение тех, кто находится за решеткой.

— Ограничивать передачи для арестованных незаконно, они имеют права их получать без ограничений, как это указано в Процессуально-исполнительном кодексе. Новый порядок означает, что половина задержанных может вообще не получить передачу. Речь про тех, кто получит наказание меньше недели, — комментирует Сапелко. — Никакие действия, решения, нормативные акты не могут ухудшать положение административно арестованных по сравнению с теми, которые описаны в ПИКоАП.

По мнению юриста, последние два месяца руководство ЦИП и ИВС на Окрестина не принимали мер по сдерживанию COVID-19, в камерах находилось несколько десятков человек.