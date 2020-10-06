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Преподаватель меда снялся в видео в защиту студентов, затем ему пришлось написать заявление на увольнение

06.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Старший преподаватель кафедры фармацевтической химии БГМУ Артем Зятиков сегодня написал заявление на увольнение. С завтрашнего дня он не работает в вузе. Говорит, что его об этом попросили. До этого преподаватель снялся в видеообращении в поддержку студентов, которые выступают против насилия.


Фото: скриншот видеообращения преподавателей БГМУ

Артем Анатольевич рассказывает, что заявление об увольнении он написал сегодня, в нем попросил уволить с завтрашнего дня, 7 октября. Заявление уже подписали, а он подписал обходной лист.

Он отмечает, что написать заявление его попросили «через руководство». Сам преподаватель сложившуюся ситуацию связывает с тем, что он снялся в видео в поддержку студентов, которые выступают против насилия.

В видео он сказал:

— И самое главное, стать для вас достойным примером, научить расставлять приоритеты, показать, что значит быть профессионалом и быть человеком.

Артем Зятиков в 2012 году окончил с отличием фармацевтический факультет Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. В 2013 году он защитил магистерскую диссертацию по теме: «Фармакоэкономический анализ лекарственных средств, применяемых при йоддефицитных состояниях».

Пресс-секретарь ректората Белорусского государственного медицинского университета Оксана Курбеко отметила только, что преподаватель написал заявление на увольнение по собственному желанию.

— Дальше без комментариев, — сказала она.

Напомним, на прошлой неделе преподавателю-совместителю лаборатории практического обучения БГМУ Юлии Матусевич, по ее словам, позвонили из вуза и предложили написать заявление по собственному желанию. С 2 октября в вузе она больше не работает. Она поддержала студентов 1 октября, когда ректорат Белорусского государственного медицинского университета с ними встречался. Юлия Матусевич также записывалась в видеоролике в поддержку студентов, которые выступают против насилия.

 
 
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Старший преподаватель кафедры фармацевтической химии БГМУ Артем Зятиков сегодня написал заявление на увольнение. С завтрашнего дня он не работает в вузе. Говорит,...
 
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