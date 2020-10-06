|
Преподаватель меда снялся в видео в защиту студентов, затем ему пришлось написать заявление на увольнение
06.10.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Старший преподаватель кафедры фармацевтической химии БГМУ Артем Зятиков сегодня написал заявление на увольнение. С завтрашнего дня он не работает в вузе. Говорит, что его об этом попросили. До этого преподаватель
Артем Анатольевич рассказывает, что заявление об увольнении он написал сегодня, в нем попросил уволить с завтрашнего дня, 7 октября. Заявление уже подписали, а он подписал обходной лист.
Он отмечает, что написать заявление его попросили «через руководство». Сам преподаватель сложившуюся ситуацию связывает с тем, что он снялся в видео в поддержку студентов, которые выступают против насилия.
В видео он сказал:
— И самое главное, стать для вас достойным примером, научить расставлять приоритеты, показать, что значит быть профессионалом и быть человеком.
Артем Зятиков в 2012 году окончил с отличием фармацевтический факультет Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. В 2013 году он защитил магистерскую диссертацию по теме: «Фармакоэкономический анализ лекарственных средств, применяемых при йоддефицитных состояниях».
Пресс-секретарь ректората Белорусского государственного медицинского университета Оксана Курбеко отметила только, что преподаватель написал заявление на увольнение по собственному желанию.
— Дальше без комментариев, — сказала она.
Напомним, на прошлой неделе преподавателю-совместителю лаборатории практического обучения БГМУ Юлии Матусевич, по ее словам, позвонили из вуза и предложили написать
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Преподаватель меда снялся в видео в защиту студентов, затем ему пришлось написать заявление на увольнение
Старший преподаватель кафедры фармацевтической химии БГМУ Артем Зятиков сегодня написал заявление на увольнение. С завтрашнего дня он не работает в вузе. Говорит,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)