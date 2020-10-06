Кто из выпускников выехал за границу? Некоторые школы получили интересное письмо, но роно его не отправляли

Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY прислали письмо, которое якобы написал начальник управления по образованию администрации Партизанского района Минска. В нем просят предоставить информацию о выпускниках: кто уехал учиться за пределы страны и как они трудоустроились за последние пять лет.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

«Управление по образованию администрации Партизанского района г. Минска на основании запроса просит направить информацию о выпускниках учреждений общего среднего образования, выехавших за пределы страны для обучения, а также трудоустройства за 5 последних лет. Информацию просим направить не позднее 07.10.2020 за подписью руководителя в каб.211, а также на эл. адрес daschkevich@minsk.edu.by», — говорится в письме, которое якобы было отправлено от имени начальника управления по образованию администрации Партизанского района Минска Вероники Рудой. Документ адресован руководителям учреждений образований.

Документ в редакцию TUT.BY прислал читатель. Он утверждает: одна из школ получила его в понедельник. В приложении таблица из пяти граф: ФИО (полностью); учреждение, в котором обучался; страна обучения (трудоустройства) каждого выехавшего; средний балл аттестата (свидетельства) и примечание. Далее данные предлагают внести за последние пять учебных лет начиная с 2014/2015 годов.

В одной из школ Партизанского района, с которой мы связались, подтвердили: такой запрос действительно приходил.

— Мы всегда отслеживаем, куда поступают наши выпускники, и можем предоставить только эту информацию, — отвечают на том конце провода.

Это стандартная практика, когда после вступительной кампании школы и гимназии просят своих выпускников рассказать, студентами каких заведений они стали. Однако после школы не отслеживают: кто ушел из университета, кто перевелся на заочку и пошел работать. До этого года данные за последние пять лет не запрашивались.

— Кто окончил вуз и где трудоустроился, такой информации мы не можем и не имеем права предоставлять. Для нас это уже посторонние взрослые люди, хотя по духу они нам, конечно, не посторонние, — добавляют в школе.

В письме указан электронный адрес daschkevich@minsk.edu.by, номер кабинета 211 и внизу телефон Дашкевич. Номер телефона и кабинета совпадает с той информацией, которая указана на сайте управления образования района — такие же данные у главного специалиста отдела дошкольного, общего среднего и специального образования.

— Мы таких данных не собирали и собирать не будем, потому что все данные, которые необходимы, у нас есть. Нам неважно: кто за границей, кто в Минске. Важное другое — чтобы дети, которые обучаются в школах Партизанского района, получили образование, окончили 11 классов и успешно поступили, — комментирует TUT.BY Вероника Рудая, начальник управления по образованию администрации Партизанского района Минска.

В Минобре и комитете по образованию Мингорисполкома также заверили: информацию о выпускниках за последние пять лет они не запрашивали.

— Однозначно нам такая информация не нужна, она неактуальна сегодня, — говорит Надежда Великая, заместитель начальника отдела воспитательной работы комитета по образованию Мингорисполкома.

Она обращает внимание на то, как оформлено письмо. В нем нет подписи начальника управления, не указан, от кого поступил запрос.