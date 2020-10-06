Брестчанин гулял с собакой 10 августа - и ему в руку прилетела резиновая пуля. Позже выяснилось: сломаны кости

Источник материала: Tut.by

10 августа Николай с женой вышли в город на вечернюю прогулку с собакой. Возле гостиницы «Интурист» они подошли к группе людей, которые смотрели, как по проспекту Машерова со стороны Кобринского моста ехала техника силовиков и скорые. Внезапно с проспекта в «карман» выехал тонированный бус с открытой дверью, прозвучали выстрелы — и Николай почувствовал, как в его левую кисть попала пуля.

Николай живет в центре Бреста. По его словам, в протестах, акциях, маршах не участвовал. Вечером 10 августа с женой вышел на улицу выгулять собаку. Во время прогулки они прошли на проспект Машерова. К тому времени массовые столкновения протестующих и силовиков прекратились. По проспекту ездили скорые и спецтехника. Прогуливающаяся пара подошла к группе людей, которые наблюдали за передвижением автомобилей возле гостиницы. Николай записал видео частично перекрытой дороги и собирался уходить, когда в «карман» проспекта Машерова по встречной въехал тонированный бус с открытой дверью. Прозвучало несколько хлопков, наблюдавшие начали разбегаться.

Николай не побежал, а спокойно пошел в сторону церкви. Громко попросил жену тоже не бежать, так как не чувствовал за собой никакой вины, поясняет он TUT.BY. Все происходящее он продолжал снимать на камеру мобильного телефона. На записи видно, как по проезду на низкой скорости едет тонированный микроавтобус, в котором сидят неизвестные в черной форме. Затем слышен хлопок.

Резиновая пуля попала Николаю в тыльную поверхность кисти, отскочила в грудь и покатилась под ноги.

Первую медицинскую помощь ему оказали врачи скорой, дежурившие в тот вечер на перекрестке проспекта Машерова и улицы Ленина. Увидев травму, они настоятельно посоветовали обратиться в травмпункт городской больницы. Там хирург зашил рану и отправил мужчину на амбулаторное лечение.

— В процессе лечения рана заживала, но когда онемевшая ткань стала восстанавливаться, появилась боль в кисти. После более чем месяца с даты ранения я обратился к лечащему врачу. Тот отправил меня на повторный снимок, который, в отличие от снимка в ночь на 11-е августа, показал перелом третьей и четвертой пястной кости кисти. Назначили лечение, процедуры, кости срастаются, — сообщил Николай.

На третий день после ранения брестчанина вызвали в Следственный комитет для дачи показаний. Назначили судебно-медицинскую экспертизу. 24-го сентября он получил уведомление о продлении срока проверки.

Кроме того, в милиции ему вынесли предупреждение «о недопустимости действий по планированию, организации, подготовке и совершению действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя, захват или удержание государственной власти неконституционным путем».