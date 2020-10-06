Завтра в Гродно открывается «МакДональдс». Смотрите, где и какой

Источник материала: Tut.by

Первый в Гродно «МакДональдс» откроется уже завтра, 7 октября. Это 21-й ресторан сети в Беларуси. Он находится на улице Горновых, 9. А 8 октября в Гродно начнет работу сервис «МакДоставка».





В гродненском ресторане — 116 посадочных мест, есть как электронный киоск самообслуживания, так и традиционные кассы. Также еду можно заказать навынос. Как и в других заведениях сети, здесь также будет бесплатный Wi-Fi и круглосуточная линия «МакДрайв». Есть свои терраса и парковка. С 8 октября заработает доставка. Заказать еду из «МакДональдса» можно будет через сервис menu.by.













— За год мы открыли рестораны в Бресте, Могилеве и Гродно. Несколько лет назад «МакДональдс» появился в Витебске. Притом во всех областных городах мы открываем рестораны в отдельно стоящих зданиях, поэтому в них есть все, что может предложить сеть: новейшая концепция интерьера от одной из наиболее передовых дизайн-студий в мире, а также современные технологии, — рассказал TUT.BY начальник маркетинга и связей с общественностью компании «МакДональдс» Владислав Рыжиков.





В связи с эпидемиологической ситуацией в гродненском «МакДональдсе», как и в других ресторанах сети, сейчас будут соблюдаться строгие меры безопасности: расстояние между столиками более полутора метров, уборка, а также обеззараживание посадочных мест.

«МакДональдс» в Гродно начали строить несколько месяцев назад на пересечении улиц Советских Пограничников, Транспортной и Горновых. Участок под строительство компания «КСБ Виктори Рестораны» приобрела на аукционе за миллион рублей. Инвестиции при строительстве — более 6 млн рублей.

«МакДональдс» создаст в Гродно более 80 рабочих мест.







