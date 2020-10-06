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Завтра в Гродно открывается «МакДональдс». Смотрите, где и какой
06.10.2020 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый в Гродно «МакДональдс» откроется уже завтра, 7 октября. Это 21-й ресторан сети в Беларуси. Он находится на улице Горновых, 9. А 8 октября в Гродно начнет работу сервис «МакДоставка».
В гродненском ресторане — 116 посадочных мест, есть как электронный киоск самообслуживания, так и традиционные кассы. Также еду можно заказать навынос. Как и в других заведениях сети, здесь также будет бесплатный Wi-Fi и круглосуточная линия «МакДрайв». Есть свои терраса и парковка. С 8 октября заработает доставка. Заказать еду из «МакДональдса» можно будет через сервис menu.by.
— За год мы открыли рестораны в Бресте, Могилеве и Гродно. Несколько лет назад «МакДональдс» появился в Витебске. Притом во всех областных городах мы открываем рестораны в отдельно стоящих зданиях, поэтому в них есть все, что может предложить сеть: новейшая концепция интерьера от одной из наиболее передовых дизайн-студий в мире, а также современные технологии, — рассказал TUT.BY начальник маркетинга и связей с общественностью компании «МакДональдс» Владислав Рыжиков.
В связи с эпидемиологической ситуацией в гродненском «МакДональдсе», как и в других ресторанах сети, сейчас будут соблюдаться строгие меры безопасности: расстояние между столиками более полутора метров, уборка, а также обеззараживание посадочных мест.
«МакДональдс» в Гродно
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Первый в Гродно «МакДональдс» откроется уже 7 октября. Это 21-й ресторан сети в Беларуси. Он находится на улице Горновых, 9. Также в областном центре 8 октября начнет...
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