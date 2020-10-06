Неизвестные приехали в «Каскад», чтобы перекрасить забор. Двух местных жителей задержали

Источник материала: Tut.by

Вечером 5 октября в комплексе «Каскад» произошел инцидент, после которого двух местных жителей — Анатолия и Дениса — задержали. Местные утверждают: их соседи просто снимали, как неизвестные закрашивают бело-красно-белый забор. Уже 6-го числа жителей квартала судят — по статье 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Рассказываем о происходящем.

Что было 5 октября

По словам местного жителя Олега, в «Каскаде» 5 октября заметили появление темных микроавтобусов, это было между 22.00 и 23.00:

— Люди сейчас смотрят в окна пристально. Увидели, что приехали бусы, из них высадились товарищи с баллончиками. Еще был бус с силовиками — всего человек 15, наверное. Люди с краской «под прикрытием» силовиков приехали перекрашивать наши бело-красно-белые заборы.

Это не первая странная история, связанная с забором на границе жилого комплекса. Ранее местные здесь же видели неизвестных, которые поверх БЧБ-раскраски наносили свастики.

— На этот раз мы пошли смотреть, как красят забор. Нас интересовало в первую очередь, кто эти люди.

Олег говорит, что местные пытались сфотографировать неизвестных, в итоге двух жителей «Каскада» задержали.

— Когда Анатолий и Денис пытались поговорить, их быстренько скрутили.

Статья 17.1. Мелкое хулиганство Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест.

Когда другие минчане стали снимать на видео тех, кто красит забор, им навстречу тоже выдвинулись силовики.



Фото предоставлено читателем

— Люди вынуждены были подняться на паркинг, — рассказывает Олег. — С него некоторые тоже пытались сфотографировать неизвестных, но силовики начали «просвечивать» паркинг приборами, пытаясь вычислить, где мы. Мы ушли через другой вход, о котором они не знали. Парни разошлись по квартирам, потому что поняли: будут хватать.

Девушки, как говорит Олег, остались на паркинге, просили отпустить задержанных, но ничего не вышло.

Еще один местный житель Дмитрий рассказывает, что некоторые пробрались на крышу и стали бросать в силовиков яйца (косвенно это подтверждается видео, которые сегодня появились в соцсетях. — Прим. TUT.BY). Тем временем красившие забор люди закончили свою работу и скрылись.

Со слов местного жителя, до двух ночи минчане пытались вызывать милицию, чтобы составить заявление о похищении людей. Никто не приехал.

Позже, утром 6 октября, на том самом заборе местные увидели красно-зеленые флаги и лозунги «За Беларусь».

Что происходит 6 октября

С утра чат «Каскада» объединился, и задержанным соседям нашли адвоката. Наиболее активные местные жители поехали в суд Фрунзенского района, в расписании увидели заседания по делам Анатолия и Дениса.

Дмитрий, о котором мы уже упоминали, был в суде. Он рассказывает:

— Анатолия (по нему заседание было первым. — Прим. TUT.BY) обвиняют в том, что он размахивал руками и «вел себя неуважительно по отношению к обществу». В протоколе написано, что его задержали после этого. Странно, что сотрудники милиции никак не отреагировали на еще 10−12 человек, красивших забор. Это же тоже вандализм и нарушение общественного порядка.

В течение дня протоколы по делам обоих жителей «Каскада» суд отправлял на доработку из-за нестыковок по времени и других нарушений. Сейчас Анатолий и Денис во Фрунзенском РУВД.

Получить комментарий во Фрунзенском РУВД Минска пока не удалось.