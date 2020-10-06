В Минске неизвестные в масках задержали экоактивистку Марину Дубину

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Минске на улице Куйбышева задержали активистку и директора общественного объедения «Экодом» Марину Дубину.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О задержании девушки сообщил «Экодом» на странице в Facebook.

Один из свидетелей задержания рассказал TUT.BY, что в 15.50 стоял на крыльце возле «Корпуса № 6» на Куйбышева, 22. В какой-то момент услышал крики Марины из проходной здания, увидел, как человек в штатском и маске тянул ее к машине, а девушка просила помощи. Позже к задержанию подключился еще один человек. К мужчинам подбежали прохожие и стали спрашивать документы.

— Отвечали, что они из милиции. На просьбу показать документы показали только перцовый баллончик. Они брызнули им в меня, наверное, три раза. Все отбежали в сторону, Марину погрузили в машину и увезли.

Свидетель ситуации говорит, что девушку посадили в серый легковой «Фольксваген». Где Марина сейчас, собеседник не знает, связи с ней нет.

Комментарии о случившемся от ГУВД нам получить не удалось.

Напомним, до этого, 6 сентября, задерживали еще одну экоактивистку — председателя правления общественного объединения «Экодом» Ирину Сухий. Ее осудили на пять суток.

Также в Гомеле 5 октября задержали активиста Дениса Кобрусева. В его доме был обыск, технику изъяли.