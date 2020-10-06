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В Минске неизвестные в масках задержали экоактивистку Марину Дубину
06.10.2020 19:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Минске на улице Куйбышева задержали активистку и директора общественного объедения «Экодом» Марину Дубину.
О задержании девушки
Один из свидетелей задержания рассказал TUT.BY, что в 15.50 стоял на крыльце возле «Корпуса № 6» на Куйбышева, 22. В какой-то момент услышал крики Марины из проходной здания, увидел, как человек в штатском и маске тянул ее к машине, а девушка просила помощи. Позже к задержанию подключился еще один человек. К мужчинам подбежали прохожие и стали спрашивать документы.
— Отвечали, что они из милиции. На просьбу показать документы показали только перцовый баллончик. Они брызнули им в меня, наверное, три раза. Все отбежали в сторону, Марину погрузили в машину и увезли.
Свидетель ситуации говорит, что девушку посадили в серый легковой «Фольксваген». Где Марина сейчас, собеседник не знает, связи с ней нет.
Комментарии о случившемся от ГУВД нам получить не удалось.
Напомним, до этого, 6 сентября,
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Сегодня в Минске на улице Куйбышева была задержана активистка и директор общественного объедения «Экодом» Марина Дубина.
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