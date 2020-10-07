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В Бобруйске больше недели ищут 32-летнего мужчину
07.10.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ушел из дома и не вернулся 32-летний Сергей Ходоровский. Сообщение о поиске
Мужчина ушел из дома 26 сентября в 6 часов утра. До сих пор о нем ничего не известно. Мужчина проживает в Бобруйске на бульваре Молодежном, 5.
Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы.
Был одет: оранжевая кофта, синие джинсы, белая ветровка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: ПСО «Феникс» +375292460004 или 102.
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Ушел из дома и не вернулся 32-летний Сергей Ходоровский. Сообщение о поиске разместил могилевский поисково-спасательный отряд «Феникс».
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