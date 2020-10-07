В Бобруйске больше недели ищут 32-летнего мужчину

Источник материала: Tut.by

Ушел из дома и не вернулся 32-летний Сергей Ходоровский. Сообщение о поиске разместил могилевский поисково-спасательный отряд «Феникс».

Мужчина ушел из дома 26 сентября в 6 часов утра. До сих пор о нем ничего не известно. Мужчина проживает в Бобруйске на бульваре Молодежном, 5.





Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, серые глаза, русые волосы.

Был одет: оранжевая кофта, синие джинсы, белая ветровка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: ПСО «Феникс» +375292460004 или 102.