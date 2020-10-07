Отъезд послов, увольнение лучшей спортсменки года и что произошло с водометами - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!





Вчера, наверное, впервые за последние два месяца международные новости были интереснее белорусских. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель — они проговорили 45 минут . В Кыргызстане произошла очередная революция — власть в стране сменилась практически за один день. Польша, Литва и Германия отозвали для консультаций своих послов в Беларуси — и мы разбирались , что это значит. А теперь давайте вспомним, что происходило внутри страны 6 октября.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

В стране продолжается череда увольнений, арестов и штрафов . Пришлось уволиться преподавателю медуниверситета, который снялся в видео в поддержку студентов. Заведующую отделением РНПЦ детской онкологии оштрафовали за участие в акции протеста на 25 базовых, известный актер Павел Харланчук получил 15 базовых штрафа. На 12 суток осудили преподавателя БГУ и члена легендарной команды КВН.

. преподавателю медуниверситета, который снялся в видео в поддержку студентов. Заведующую отделением РНПЦ детской онкологии за участие в акции протеста на 25 базовых, известный актер Павел Харланчук 15 базовых штрафа. На 12 суток преподавателя БГУ и члена легендарной команды КВН. Но самое громкое вчерашнее увольнение — исключение из национальной команды по фристайлу чемпионки мира Александры Романовской , которая открыто критиковала насилие. «Меня увольнение Саши дико возмущает, оскорбляет, обижает. Кого вы увольняете? Гордость нашего коллектива, к словам которой все прислушиваются. Она авторитет. И ее убирают за один прогул. Причем по уважительной причине: Саша повезла в больницу отца, у которого случился инсульт. Что это такое? Это ни в какие ворота», — сказал главный тренер сборной Николай Козеко, благодаря которому белорусские спортсмены получили не одну медаль на зимних олимпиадах. Самого его, кстати, лишили президентской стипендии.





В Минске неизвестные в масках задержали экоактивистку Марину Дубину .

. Помните дом на Дзержинского в Минске с БЧБ-подсветкой? Председателя товарищества оштрафовал РОЧС — на 810 рублей.

— на 810 рублей. Отец и сын Кузнечики из Витебска, которые перепрыгнули забор шведского посольства в столице, живут там уже почти месяц . Говорят, что находятся в помещении, их кормят и все у них нормально .

. Говорят, что находятся в помещении, . «Газпром» считает , что политическая ситуация в Беларуси создает риски для транзита газа в Европу .

, что политическая ситуация в Беларуси создает . Работники «Нафтана» записали обращение в поддержку белорусов: «Мы хотим жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране. В стране, где руководитель, нанятый народом, не называет его «народцем», «овцами», «крысами».

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Разбирались, что произошло с водометами «Хищник» во время протестов в Минске в воскресенье. Один из них, напомним, пустил струю в небо, словно кит, а по Сети разошлись кадры, на которых из водомета вырывают некую деталь.





За два месяца лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» зафиксировал более 500 случаев насилия над людьми, которые попали в изолятор и ЦИП. И ни одного дела в отношении тех, кто бил . Правозащитник Валентин Стефанович рассказал , почему проверка по фактам избиений, по его мнению, ничего не даст, сколько дел завели на митингующих и что может произойти, если не будет дана правовая оценка событиям 9−11 августа.

. Правозащитник Валентин Стефанович , почему проверка по фактам избиений, по его мнению, ничего не даст, сколько дел завели на митингующих и что может произойти, если не будет дана правовая оценка событиям 9−11 августа. ГосСМИ распространило видео, на котором задержанный снят с окровавленным лицом . Поговорили с его семьей о происходящем.

. о происходящем. «Судья сказала «освободить» — и не поняли даже конвоиры». История Артема, которого судили за убийство отца-тирана — и отпустили.





На конец сентября этого года в Купаловском была запланирована премьера спектакля «Тутэйшыя». После того как большая часть труппы покинула театр, премьера не состоялась. А мы сходили на закрытую репетицию постановки — купаловцы начали самостоятельную жизнь вне здания .

на закрытую репетицию постановки — . Несмотря ни на что, ежегодный театральный фестиваль «ТЕАРТ» прямо сейчас проходит в Минске, и программа в этом году как никогда богатая. Чтобы вам было немного проще ориентироваться в фестивальной афише, спросили у театральных критиков, куда стоит срочно брать билеты (пока они есть).

прямо сейчас проходит в Минске, и программа в этом году как никогда богатая. Чтобы вам было немного проще ориентироваться в фестивальной афише, у театральных критиков, (пока они есть). Ученые уточнили , как именно COVID-19 может передаваться через воздух. Вчерашний прирост за сутки — 394 новых инфицированных.

О СПОРТЕ

Международный олимпийский комитет (МОК) связался с НОК Беларуси с просьбой разъяснить ситуацию с возможным давлением на спортсменов .

с НОК Беларуси с просьбой . Жители района Кашары-Ляховка в Минске записали видео в поддержку Елены Левченко. В ролике перечисляются 5 самых известных белорусских баскетболистов — арестованная на 15 суток спортсменка должна была быть пятой .

в поддержку Елены Левченко. В ролике перечисляются 5 самых известных белорусских баскетболистов — . Футбольный клуб «Слуцк» объявил имя нового главного тренера: им стал Александр Бразевич.

Все новости вторника, 6 октября

А напоследок игра , в которую должен сыграть каждый белорус: какое наказание вам дадут по статье 23.34 КоАП? Несмотря на тему, она очень смешная:) И пусть в реальной жизни вас никогда это не коснется, хорошего дня!

Ваша редакция